Chubb annonce des changements au sein de son équipe de direction européenne.

Nadia Côté nommée Directrice de la Division Grands Comptes pour l'Europe

Véronique Brionne nommée Présidente pour la France

Florian Eisele nommé Directeur Assurances de Personnes pour l'Europe Continentale

LONDRES, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui une série de changements au sein de son équipe de direction européenne.

Nadia Côté a été nommée Directrice de la Division Grands Comptes pour l'Europe. Actuellement Présidente pour la France, Nadia remplace Suresh Krishnan qui est nommé Chief Operating Officer Assurances de Personnes pour l'Amérique du Nord.

Dans ce rôle nouvellement élargi, Nadia établira et mettra en oeuvre la stratégie commerciale de la Division Grands Comptes afin que les clients et les courtiers bénéficient pleinement de l'expertise de Chubb en matière de risques et de souscription ainsi que de son réseau et de ses services multinationaux. De plus, elle sera responsable des relations avec les grands courtiers internationaux et des réseaux de courtiers dans le monde en dehors de l'Amérique du Nord, pour Chubb's Overseas General Division.

Nadia s'installera à Londres et reportera à Adam Clifford, Président de la division Europe Continentale et Sara Mitchell, Présidente de la division Royaume-Uni et Irlande.

Véronique Brionne succède à Nadia au poste de Présidente pour la France. Elle est actuellement Directrice Assurances de Personnes pour l'Europe Continentale. Véronique sera responsable des activités de Chubb en assurances IARD, en Assurances de Personnes et en assurances de particuliers en France. Elle sera basée à Paris sous la responsabilité d'Adam Clifford. Cette nomination est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Florian Eisele, actuellement Président pour la Suisse, succédera à Véronique au poste de Directeur Assurances de Personnes pour l'Europe Continentale. Dans son nouveau rôle, Florian aura la responsabilité de toutes les activités Assurances de Personnes de Chubb en Europe Continentale. Il sera basé à Zurich et reportera à Adam Clifford. Le remplacement de Florian fera l'objet d'une annonce distincte en temps voulu.

Toutes les nominations sont effectives à partir du 1er mars. En outre, Florian continuera d'exercer sa fonction de Président pour la Suisse jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

David Furby, Senior Vice President, Chubb Group et Président de la région Europe déclare :

" Je suis ravi d'annoncer ces nouvelles nominations importantes. Nadia Côté, Véronique Brionne et Florian Eisele apportent chacun une riche expérience dans leurs rôles respectifs et ont prouvé leur capacité à démontrer un leadership fort et à assurer le succès des activités sous leur responsabilité. Je me réjouis de travailler avec eux dans leurs nouvelles fonctions, alors que nous conduisons Chubb vers une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en Europe en 2020.

" Je tiens également à remercier Suresh Krishnan pour son engagement à développer et à mettre en oeuvre la proposition de Chubb en matière de Grands Comptes en Europe, qui a permis à la Division de se développer de manière significative sous sa direction ".

A propos de Chubb

Chubb est la société d'assurance IARD cotée en bourse la plus importante au monde. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages et de responsabilités aux particuliers et aux entreprises, des assurances santé et prévoyance aux particuliers, de la réassurance et des assurances vie à un éventail de clients très diversifié. En tant que compagnie de souscription, Chubb évalue, couvre et gère les risques avec connaissance et discipline. Elle indemnise les sinistres de manière juste et rapide. Chubb se caractérise par l'étendue de son offre de produits et de ses prestations de services, l'ampleur de son réseau de distribution, son exceptionnelle solidité financière, son expertise en matière de souscription, l'excellente qualité de sa gestion de sinistres et de ses activités dans les divers pays du monde. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est intégrée à l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux de direction à Zurich, New York, Londres, Paris et d'autres villes et emploie plus de 30 000 personnes de par le monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : chubb.com/uk

