Agilyx conclut des financements de croissance et ouvre des bureaux à Oslo en Norvège et dans la zone métropolitaine de Boston





PORTLAND, Oregon, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Agilyx Corporation (« Agilyx »), chef de file du recyclage chimique des rebuts de plastiques en polymères, en produits chimiques et en carburants à faible taux de carbone a annoncé aujourd'hui que la Société s'est assuré des financements pour sa croissance auprès d'un ensemble diversifié d'investisseurs européens dirigés par Carnegie Investment Bank en tant que seul conseiller pour le financement. Dans le cadre du financement de sa croissance, la Société a par ailleurs annoncé avoir choisi Oslo en Norvège comme lieu d'établissement d'un bureau destiné à soutenir les opportunités de marché européen ainsi qu'un bureau dans la zone métropolitaine de Boston en vue de l'expansion de ses capacités développement économique et de prospection de clientèle.

« Cette annonce constitue un jalon important pour la Société, » a commenté Joe Vaillancourt, PDG d'Agilyx. « Nous sommes enchantés d'ajouter à l'équipe d'Agilyx un ensemble aussi impressionnant d'investisseurs venant d'institutions, du capital-investissement et des gestionnaires de grande fortune, qui partagent notre vision et qui sont entièrement déterminés à soutenir nos solutions environnementales. Ensemble, avec le soutien exceptionnel que nous avons reçu de la Carnegie Investment Bank, sommes bien positionnés pour exécuter nos objectifs stratégiques. »

« Carnegie Investment Bank est fière d'avoir apporté son soutien à Agilyx à l'occasion de ce tour de financement de croissance. Nous croyons fermement que le monde a besoin de se mettre à améliorer les taux actuels de recyclage de plastique en traitant les plastiques comme une ressource renouvelable, et qu'Agilyx détient la solution, l'expertise et le modèle d'entreprise lui permettant d'être un acteur de premier plan dans cette transformation commerciale. Nous sommes ravis de continuer à soutenir Agilyx dans l'avenir, » a ajouté Christian Begby, PDG de Carnegie Norway.

À propos d'Agilyx Corporation

Agilyx est la pionnière à l'avant-garde du recyclage chimique des flux de rebuts de plastiques difficiles à recycler en matières premières et carburants circulaires de grande valeur et à faible taux de carbone. La Société a mis au point le premier système en mesure de recycler les déchets de polystyrène en monomères de styrène qui servent ensuite à fabriquer à nouveau de nouveaux produits en polystyrène (« PS »). La Société a également commercialisé une technologie qui convertit des mélanges de plastiques en pétrole brut de haute qualité. À partir de ces produits premiers sur le marché, la Société a depuis élargi sa plateforme de produits à une vaste gamme de composés chimiques, polymères et carburants sur mesure à faible taux de carbone. Agilyx travaille avec des prestataires de services de gestion des déchets, des municipalités, des raffineurs et des entreprises tant publiques que privées afin de mettre au point des solutions industrielles en circuit fermé pour les mélanges de déchets plastiques. Contactez-nous pour faire recycler vos flux de déchets plastiques sur info@agilyx.com. Pour davantage d'informations, suivez-nous sur les médias sociaux et visitez-nous sur www.agilyx.com.

À propos de Carnegie Investment Bank

Carnegie Investment Bank a été fondée en 1803 par David Carnegie. Aujourd'hui, la croissance de Carnegie Investment Bank l'a placée en tête des services bancaires d'investissement, de valeurs mobilières et de banque privée dans la région nordique, avec d'autres bureaux à Londres et à New York. Grâce à 620 employés extrêmement bien informés et diligents, Carnegie Investment Bank a créé un lieu où se rencontrent compétence et capital, et où le point central est toujours le client sur le marché nordique.

