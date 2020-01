La Semaine de sensibilisation à la paperasserie(MC) revient pour dépoussiérer la réglementation lourde et dépassée





MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW/ - La FCEI est heureuse d'annoncer la tenue de la 11e édition annuelle de sa Semaine de sensibilisation à la paperasserieMC pour rappeler aux gouvernements qu'ils doivent réduire les règlements nuisibles et inutiles.

Depuis son lancement, la Semaine de sensibilisation à la paperasserie a réussi à convaincre les gouvernements de partout au pays de prendre des mesures pour alléger le fardeau administratif et réglementaire qu'ils imposent aux PME. Par exemple, la Loi sur la réduction de la paperasse, que le Canada a été l'un des premiers pays à adopter, est le fruit du travail de la Commission de réduction des formalités administratives mise sur pied par le gouvernement fédéral durant la 2e Semaine de sensibilisation à la paperasserie. D'après les études de la FCEI, la réglementation coûte 36,2 milliards de dollars par année aux entreprises, dont 10 milliards à cause de règlements inutiles (p. ex. des règles injustes, trop coûteuses, mal conçues ou contradictoires).

Voici le programme de la FCEI pour la Semaine de sensibilisation à la paperasserie 2020 :

Lundi 20 janvier : Annonce des «?gagnants?» du prix Poids lourd de la paperasserie 2020 qui met en lumière certains des règlements les plus absurdes au pays. Les propriétaires de PME votent au cours de la semaine pour élire le pire des pires.

Pour aider les propriétaires de PME à faire face à la réglementation qui leur est imposée, la FCEI mettra aussi à leur disposition deux nouveaux outils dans le cadre de sa Semaine de sensibilisation à la paperasserie : un webinaire sur le service des agents de liaison de l'Agence du revenu du Canada et une nouvelle boîte à outils sur la santé et sécurité au travail.

Pour en savoir plus, consultez fcei.ca/paperasse et suivez #paperasse.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :