Supremex annonce un achat de rentes collectives de 46 millions $ CAN dans le cadre de sa stratégie de gestion des risques de retraite





MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui un achat de rentes collectives de 46 millions de dollars canadien avec Compagnie d'assurance vie RBC afin de transférer les risques de longévité et de placement liés aux retraités et aux participants ayant droit à une rente différée de son plus important régime de retraite à prestations déterminées.

La transaction concerne 361 retraités, bénéficiaires et participants ayant droit à une rente différée. Une transaction similaire de près de 7 millions de dollars canadiens a également été effectuée en juin 2018 pour un groupe plus restreint de retraités dans le cadre d'un autre régime de retraite à prestations déterminées de la Société.

« Les achats de rentes font partie de notre stratégie continue de gestion des risques de retraite. En consultation avec nos actuaires chez Eckler, nous avons conclu ce contrat d'achat de rentes collectives à un prix très compétitif, en ligne avec nos objectifs financiers. Nous sommes satisfaits que nos efforts aient abouti à cette transaction qui réduit considérablement le profil de risque et la volatilité associés à nos régimes de retraite à prestations déterminées et sécurisera davantage les prestations de nos participants », a déclaré Guy Prenevost, Chef de la direction financière de Supremex.

Cette transaction a été structurée comme un achat de rentes collectives, et par conséquent, n'entraîne aucun financement supplémentaire pour la Société et n'a aucune incidence sur les résultats financiers de Supremex pour 2019.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor. Supremex compte 12 installations réparties dans sept provinces au Canada et trois installations aux États-Unis, et emploie environ 800 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits de papier et d'emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, de distributeurs, d'organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions. Pour plus d'information, visitez www.supremex.com.

