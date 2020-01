L'ACEI finance les projets sur la littératie numérique, la cybersécurité et l'infrastructure Internet à l'aide de subventions de plus d'un million de dollars





Le programme de subventions de cette année est offert à tous les Canadiens, mais nous aurons une préférence pour les projets Internet visant à aider les étudiants ainsi que les communautés du Nord, rurales et autochtones.

OTTAWA, le 15 janv. 2020 /CNW/ - L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) annonce le lancement de son Programme d'investissement communautaire annuel de plus d'un million de dollars en subventions pour 2020. À partir d'aujourd'hui, les organismes à but non lucratif, les oeuvres de charité et les chercheurs sont invités à déposer une demande de financement pour améliorer la santé et la qualité de l'Internet canadien. Les candidats ont jusqu'au 25 février 2020 à 14 h HNE pour soumettre leur candidature en ligne.

Le Programme d'investissement communautaire cherche à encourager les projets sur l'Internet au Canada en leur donnant des subventions jusqu'à 100?000 $ ainsi qu'une autre de 250?000 $. Pour assurer le soutien de projets numériques dans les territoires desservis, le cycle de subventions de cette année favorisera les initiatives visant à aider les étudiants ainsi que les communautés du Nord, rurales et autochtones. L'ACEI est à la recherche de projets dans ces quatre secteurs :

Les projets ou la recherche sur l'infrastructure pour améliorer Internet en ce qui a trait à sa vitesse, sa facilité d'accès et ses coûts.

pour améliorer Internet en ce qui a trait à sa vitesse, sa facilité d'accès et ses coûts. Les outils, la recherche et les programmes de formation sur la littératie numérique pour développer les compétences numériques.

pour développer les compétences numériques. Les projets ou la recherche sur la cybersécurité qui renforcent la sécurité des utilisateurs en ligne.

qui renforcent la sécurité des utilisateurs en ligne. Les initiatives de leadership communautaire telles que les événements et la recherche qui engagent les Canadiens dans des enjeux de politiques Internet domestiques.

Depuis 2014, le Programme d'investissement communautaire a offert 6,7 M$ en subventions à 151 projets partout au Canada. Pour en apprendre davantage sur le programme et ses catégories de financement ainsi que les projets que l'ACEI a soutenus par le passé, visitez le cira.ca/subventions.

Citation de la direction

«?Depuis 2014, nous avons financé plus de 150 projets Internet d'un bout à l'autre du pays. Nous cherchons désormais à soutenir certains des endroits les plus difficiles à atteindre au Canada. Nous portons une attention particulière aux projets qui viennent en aide aux étudiants ainsi qu'aux communautés du Nord, rurales et autochtones qui sont confrontés à des obstacles les empêchant de contribuer à l'économie numérique depuis trop longtemps. Nous espérons que nos subventions offertes par le biais du Programme d'investissement communautaire peuvent permettre d'enseigner aux jeunes les compétences numériques nécessaires pour naviguer en toute sécurité en ligne et réduire les écarts dans les secteurs de l'éducation et de l'accès à Internet pour les gens des milieux desservis du Canada.?»

- David Fowler, vice-président du marketing et des communications

Qui peut faire une demande?

Les organisations reconnues comme organismes de bienfaisance par l'agence du Revenu du Canada

Les organismes à but non lucratif

Les universitaires et les chercheurs affiliés à une université ou à un collège canadien

Les demandes pour le cycle de financement en cours seront acceptées jusqu'au 25 février 2020 à 14 h (HNE).

Exemples d'anciens projets ayant obtenu des subventions

Le programme Indige-preneurs de CompuCorps offre des ateliers de littératie numérique pour les femmes autochtones voulant démarrer leur entreprise en ligne.

The Gwitch'in Tribal Council et les chercheurs de l'Université d' Alberta ont inventé des ressources pour soutenir le processus décisionnel en ce qui a trait au déploiement de bande large dans les Territoires du Nord-Ouest.

ont inventé des ressources pour soutenir le processus décisionnel en ce qui a trait au déploiement de bande large dans les Territoires du Nord-Ouest. SimpleCell est un projet d'infrastructure qui permet aux habitants sans Internet haute vitesse d'y avoir accès grâce à leur téléphone cellulaire et appareils mobiles au sein de la région francophone historique de la péninsule de Port-au-Port de Terre-Neuve-et- Labrador .



À propos de l'ACEI et du Programme d'investissement communautaire

L'ACEI est réputée pour son rôle dans la gestion du domaine .CA au nom de tous les Canadiens. Bien qu'il s'agisse de notre tâche prioritaire, en tant qu'organisation à but non lucratif et dirigée par ses membres, nous avons l'objectif bien plus vaste de renforcir l'Internet canadien. Le Programme d'investissement communautaire est l'une de nos contributions les plus importantes vers la réalisation de cet objectif et permet de financer des projets en infrastructure, littératie numérique, cybersécurité et leadership communautaire. Chaque nom de domaine .CA enregistré ou renouvelé contribue à ce programme. À ce jour, l'ACEI a soutenu 151 projets grâce à ses subventions totalisant plus de 6,7 M$.

