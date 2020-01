Vincent Hayward, co-fondateur d'Actronika, élu à l'Académie des sciences





Des années après les célèbres Condorcet, Pasteur ou Pierre Curie, c'est à Vincent Hayward, co-fondateur de la start-up spécialisée dans l'haptique Actronika, de rejoindre la prestigieuse Académie des sciences.

Créée en 1966 par Colbert, l'Académie des sciences regroupe une assemblée de scientifiques, choisis parmi les plus éminents spécialistes français et étrangers. Vitrine de la science française, elle soutient la recherche, s'engage pour la qualité de l'enseignement et encourage la vie scientifique sur le plan international.

Vincent Hayward, un pionnier de l'haptique

Lauréat du Grand Prix Inria ? Académie des sciences 2019, Vincent Hayward avait déjà vu récompensée sa contribution exceptionnelle aux sciences avec son travail pionnier dans l'haptique, la discipline qui explore et exploite le sens du toucher.

Son intérêt pour l'haptique naît en 1991 lorsqu'il s'intéresse à l'accessibilité des interfaces machines aux personnes visuellement déficientes. La généralisation des interfaces graphiques met effectivement sur la touche des personnes handicapées visuelles. L'idée est de rendre accessibles ces interfaces par l'audition et le toucher. Il met au point un robot baptisé pantographe. Ce dispositif à retour de force permet d'explorer l'écran et toucher les objets numériques. La qualité du résultat et le peu de moyens nécessaires à mettre en oeuvre impressionnent.

Vincent découvre ainsi un sujet de travail évident et devient l'un des fondateurs d'un pan de recherche encore quasi inexploré.

Après que Sorbonne - Université lui offre une chaire d'haptique en 2007, il pose les bases d'une théorie expliquant le fonctionnement du toucher.

Actronika : le fruit de ses recherches

Tout au long de ces années, son travail de recherche et son implication dans de nombreux projets nationaux et internationaux, se doublent d'une grande productivité en ingénierie. Il conçoit de nombreux dispositifs pour stimuler la peau qui donneront lieu à plusieurs dizaines de brevets et à la naissance de la start-up Actronika.

Actronika propose des solutions haptiques capables de produire des textures et des effets haute définition pouvant être intégrés dans n'importe quel dispositif: smartphones, écrans de voiture, accessoires VR... Il devient par exemple possible de matérialiser des icônes sur l'écran de son smartphone ou de créer des boutons 3D sans intégration mécanique encombrante.

À l'ère numérique, Vincent Hayward réintroduit le toucher et révolutionne les interactions homme-machine pour offrir aux utilisateurs des expériences multisensorielles.

