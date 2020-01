Lee Hecht Harrison Knightsbridge recrute Jacques St-Laurent et poursuit son expansion au Québec





MONTRÉAL, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de son expansion au Québec, Lee Hecht Harrison Knightsbridge (LHH Knightsbridge) est heureuse d'annoncer l'arrivée de Jacques St-Laurent au sein son équipe de Montréal à titre de conseiller principal. M. St-Laurent compte plus de 30 années d'expertise dans les affaires internationales, le développement économique et l'aérospatiale. À titre de conseiller stratégique, M. St-Laurent offrira aux clients de Montréal ses précieux conseils afin de les aider à attirer, à perfectionner ainsi qu'à conserver des talents exceptionnels. Il agira également à titre de conseiller auprès du Centre international de carrière pour cadres supérieurs (ICEO) en proposant des services de conseils stratégiques aux cadres supérieurs.

LHH Knightsbridge bonifie également son offre de service de recrutement en ajoutant à la recherche de cadres ceux de la recherche de cadres intérimaires et de postes intermédiaires. Ces services viennent enrichir ceux de développement des talents, du leadership et de transition de carrière.

« Le marché du Québec continue de jouer un rôle important dans la croissance de LHH Knightsbridge, explique Robert Hosking, premier vice-président et directeur général, Pratiques de recherche. L'arrivée de Jacques St-Laurent au sein de notre équipe témoigne de notre engagement à offrir à nos clients québécois une expertise de qualité exceptionnelle. »

Membre de l'Institut des administrateurs de sociétés, M. St-Laurent est un formateur de cadres agréé de l'International Coach Federation. Il siège actuellement au conseil d'administration du Groupe Meloche, de Techniprodec ainsi qu'au conseil consultatif de Drakkar inc., d'Innovitech et d'AAA Canada. Il est également conférencier invité et formateur au Collège des administrateurs de sociétés de l'Université Laval.

Avant d'amorcer sa carrière de consultant, M. St-Laurent fut président et chef de la direction de Montréal International, président de Bell Helicopter Textron Canada et président fondateur du conseil d'Aéro Montréal.

M. St-Laurent détient un baccalauréat en génie mécanique du Collège militaire royal du Canada, un MBA de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'un certificat en gouvernance de sociétés de l'Université Laval. En 2002, il reçut un doctorat honorifique de l'Université de Montréal en reconnaissance de sa remarquable contribution au secteur manufacturier aérospatial.

« Toute l'équipe de Lee Hecht Harrison Knightsbridge est ravie d'accueillir un cadre du calibre de M. St-Laurent. Il possède une solide expérience en gestion et une vaste connaissance de la dynamique du développement économique et des grands acteurs du Montréal métropolitain, ce qui sera assurément un atout pour notre clientèle », se réjouit Marc Deschâtelets, Associé, Recherche de cadres.

À propos de Lee Hecht Harrison Knightsbridge

Lee Hecht Harrison Knightsbridge aide les entreprises à simplifier la complexité associée à la transformation de leur leadership et de leurs effectifs pour qu'elles soient en mesure d'accélérer la production de résultats, à moindre risque. À titre de chef de file en développement des talents et du leadership, en solutions de carrière et en recherche de cadres supérieurs, intérimaires et intermédiaires, nous aidons les organisations à recruter de nouveaux talents et nous aidons leurs employés à traverser le changement, à devenir de meilleurs leaders et à faire progresser leur carrière et leur transition vers de nouveaux postes. Nous possédons l'expertise locale, l'infrastructure mondiale, et la technologie de pointe et analytique requises pour simplifier la complexité associée à la mise en oeuvre d'initiatives cruciales touchant les talents et les effectifs, réduisant ainsi le risque lié à la marque et aux activités opérationnelles. Pour en savoir plus, consulter www.lhhknightsbridge.com.

SOURCE Lee Hecht Harrison Knightsbridge Corp

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :