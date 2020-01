/R E P R I S E -- Avis aux médias - Stratégie Montréal inclusive au travail - Invitation au lancement de la campagne « Journée Portes fermées »/





MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que le coprésident national du cabinet d'avocats Osler, Hoskin & Harcourt et co-porte-parole de la campagne Journée Portes fermées, Shahir Guindi, invitent les représentantes et représentants des médias à un point de presse.

L'événement médiatique organisé dans le cadre du lancement de la campagne aura lieu à l'installation éphémère comprenant une dizaine de portes et conçue pour sensibiliser le public aux défis auxquels font face les personnes immigrantes lors de leur intégration au marché de l'emploi. Il sera suivi d'une séance de prises d'images avec des représentantes et représentants d'entreprises qui se sont joints au Cercle montréalais des employeurs et appuient la Journée Portes fermées, une campagne de sensibilisation d'envergure de la Ville de Montréal mise sur pied dans le cadre de sa stratégie Montréal inclusive au travail.

L'événement aura lieu :

Date : Le mercredi 15 janvier 2020



Heure : 13 h



Lieu : Complexe Desjardins

2e étage, côté Sud

150, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 07:00 et diffusé par :