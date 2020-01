Gemini Rosemont recapitalise et refinance One Twelfth @ Twelfth à Bellevue, dans l'État de Washington





LOS ANGELES, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Gemini Rosemont Commercial Real Estate, une société de gestion de placements immobiliers verticalement intégrée, vient de terminer la recapitalisation et le refinancement de One Twelfth @ Twelfth, un complexe de bureaux de premier ordre situé à Bellevue, dans l'État de Washington, en partenariat avec une filiale de Beacon Capital Partners, un gestionnaire de placements dans l'immobilier de bureaux de premier plan.

Acquis en décembre 2016, le bien figurait jusqu'ici entièrement au bilan de Gemini Rosemont dans l'attente de l'exécution d'un plan d'amélioration du capital et de location qui a été en grande partie mené à bonne fin en 2019.

« Nous avons mis en oeuvre avec succès notre stratégie consistant à réaliser plusieurs projets clés d'amélioration du capital qui nous ont aidés à redéfinir le registre des loyers de One Twelfth », a déclaré Ian Brownlow, président-directeur général de Gemini Rosemont. « Nous avons attiré plusieurs locataires de premier ordre bénéficiant d'une cote de crédit élevée, dont l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde qui occupera finalement environ un tiers du complexe. Dès le départ, nous avions prévu de faire appel à un partenaire financier lorsque la situation s'y prêterait et le moment était venu de le faire. L'importante liquidité obtenue par Gemini Rosemont dans le cadre de cette transaction sera utilisée pour acquérir des actifs de catégorie A supplémentaires sur les marchés côtiers et technologiques, conformément à notre mandat d'acquisition. »

Le complexe One Twelfth est composé de trois bâtiments de six étages d'un total de 44 611 mètres carrés. Les bâtiments certifiés LEED Gold de classe A sont situés juste à côté de l'autoroute I-405, dans le centre-ville de Bellevue, à quelques pas de plus de 46 452 mètres carrés de commerces de détail.

« Fin décembre 2019, notre nouveau partenaire a acquis une participation de 80 % dans la coentreprise créée pour détenir cet actif », a expliqué Jon Dishell, directeur du capital de Gemini Rosemont. « Beacon partage notre vision de l'actif et nous sommes impatients de travailler ensemble pour continuer à augmenter la valeur de One Twelfth, ainsi que d'explorer d'autres opportunités ensemble. »

Dans le cadre de la transaction, le partenariat a financé le bien grâce à un prêt sur cinq ans de 204 millions de dollars souscrit auprès de MetLife Investment Management. Le prêt à taux variable comprend une facilité de 19 millions de dollars pour les frais de location et dépenses en capital à venir.

Gemini Rosemont possède actuellement un portefeuille totalisant environ 745 000 mètres carrés et dont la valeur des actifs brute s'élève à environ 1,6 milliard de dollars. Pour plus d'informations, consultez http://geminirosemont.com/.

