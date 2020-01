AAC Technologies innove avec son installation d'optique de 600 millions de dollars située dans le district de haute technologie de Changzhou





CHANGZHOU, Chine, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- AAC Technologies a commencé les travaux pour une installation de production de modules de caméra optique de 600 millions de dollars située dans le Changzhou National Hi-Tech District. Une fois terminée, l'installation devrait générer des ventes de plus de 10 milliards de yuans par an. AAC Technologies, fondée à Shenzhen en 1993, est un chef de fil connu mondialement dans le domaine de la fabrication de précision, avec des technologies de base propriétaires dans les secteurs de la microacoustique, de l'optique de précision, de la transmission électromagnétique et des antennes de radiofréquence. En termes de part de marché, l'entreprise est leader mondial dans les quatre secteurs. En 2019, AAC Technologies a investi dans son deuxième projet dans la zone de libre-échange complète de Changzhou, Ruitai Optics (Changzhou), dans le but de permettre au nouveau site d'exploitation d'être l'une de ses installations de fabrication et de R. et D. pour modules de caméra optique. La nouvelle installation produira principalement des modules optiques, des verres optiques, des moules, des moteurs à bobine mobile, des capteurs et les puces connexes. Elle permettra également, une fois terminée, de former une chaîne industrielle complète de production de modules optiques au sein du Changzhou National Hi-Tech District.

Le même jour, des travaux ont démarré pour la construction d'installations pour 31 projets clés du Changzhou National Hi-Tech District, y compris l'installation d'AAC Technologies. Ces projets sont appuyés par un investissement total de 16,59 milliards de yuans, dont 6,06 milliards de yuans doivent être capitalisés en 2020. Parmi les projets, 12 ont été désignés par le gouvernement comme projets stratégiques relatifs à des industries émergentes comme la fabrication, 14 comme projets de fabrication avancée et 5 comme projets de services modernes.

En 2019, le Changzhou National Hi-Tech District a initié 121 projets de haute qualité, y compris deux projets pour lesquels l'investissement dépasse 10 milliards de yuans ou 1 milliard de dollars, deux autres avec des investissements de plus de 5 milliards de yuans ou 500 millions de dollars et un projet évalué à plus de 3 milliards de yuans ou 300 millions de dollars, ainsi que 17 grands projets à investissement étranger au capital de plus de 30 millions de dollars, dépassant l'objectif annuel et établissant de nouveaux records concernant le nombre et la vitesse de l'avancement des travaux. Le district a atteint son objectif annuel de 760 millions de dollars versés d'investissement étranger deux mois avant l'échéance, le plus rapide de l'histoire. Au cours de 2019, huit projets ont été classés par le gouvernement de la province du Jiangsu comme projets provinciaux clés, soit un trentième du total de la province et près d'un quart du total de la ville, représentant dans les deux cas une part plus élevée des projets clés qu'au cours de n'importe quelle année précédente.

À propos du Changzhou National Hi-Tech District (CND)



Le Changzhou National Hi-tech District (CND) est situé au coeur du delta du fleuve Yangtze. Le CND compte plus de 1 600 entreprises à capitaux étrangers. Récemment, le CND accélère le rythme de développement et intensifie les efforts pour la construction d'une base industrielle, rendant plus importants et plus forts deux secteurs piliers, à savoir la fabrication d'équipement (machines de précision) et les nouveaux matériaux. Les industries émergentes concernent la nouvelle génération de l'informatique, le biomédical, les véhicules fonctionnant avec les nouvelles énergies, le photovoltaïque, et l'aviation. Liens connexes : www.cznd.gov.cn

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1063232/AAC_Technologies.jpg

