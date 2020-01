/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera un investissement destiné à soutenir des entreprises de chez nous/





QUÉBEC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, annoncera un appui financier pour soutenir la croissance de six entreprises établies dans la région de Québec : Rugged Monitoring Québec, Nucléom, Myca Santé, Can-Explore, S. Huot et Multi-Action Communication.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de l'entreprise Rugged Monitoring Québec qui précédera la conférence de presse.

Date :

Mercredi 15 janvier 2020

Heure :

10 h 15

Lieu :

Rugged Monitoring Québec

1415, rue Frank-Carrel

Local 230

Québec (Québec)

G1N 4N7

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :