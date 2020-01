Medit répond à une action en justice en cours pour contrefaçon de brevet en Allemagne





SÉOUL, Corée du Sud, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Medit a annoncé aujourd'hui l'existence d'une action en justice en cours en Allemagne concernant le brevet européen no. 2 568 870 B1.

Le Tribunal régional de Düsseldorf, en Allemagne, a rendu un jugement le 9 janvier 2020 (numéro d'enregistrement 4c O 11/19), statuant que le scanner «?i500?» de Medit, qui connaît un véritable succès, viole la partie allemande du brevet européen EP 2 568 870 de 3Shape A/S. Le Tribunal a interprété le brevet de façon très large. Medit est en désaccord avec ce jugement et fera appel de la décision de première instance devant la Cour d'appel de Düsseldorf. En outre, le système judiciaire allemand ne tient pas pleinement compte de la validité du brevet. Medit a contesté la validité du brevet dans une action en nullité. Avec l'interprétation maintenant appliquée par le tribunal saisi des contrefaçons, Medit est convaincu de démontrer que le brevet n'est pas valide, de sorte que toutes les revendications de 3Shape sont en fait sans fondement.

Medit précise également que le jugement ne concerne que l'Allemagne et n'a aucun effet dans les autres pays. Le jugement ne concerne que Medit et les sociétés partenaires ne sont pas parties à l'affaire. Comme 3Shape a pris la décision délibérée de ne poursuivre que Medit, le jugement n'affecte pas les partenaires qui ne sont donc pas obligés de faire quoi que ce soit ordonné dans la procédure contre Medit.

Quelle que soit l'issue de l'affaire, Medit estime que cela n'aura pas d'impact sur l'approvisionnement en produits, car la société introduira, dans le courant du mois de janvier 2020, une nouvelle mise à jour logicielle dotée des mêmes excellentes fonctionnalités que d'ordinaire, afin de surmonter les problèmes de brevet abordés dans la décision de première instance.

Medit développe des technologies de numérisation 3D depuis plus de 20 ans, en utilisant les connaissances acquises dans le domaine industriel pour les étendre au domaine dentaire. L'objectif de la société est de fournir un système véritablement ouvert aux utilisateurs du secteur dentaire, en donnant aux praticiens dentaires la liberté et la flexibilité de travailler avec différents fournisseurs de logiciels et partenaires. Medit ne faiblira pas dans son désir de continuer à développer des solutions plus innovantes pour rendre la dentisterie numérique plus accessible à tous.

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions de mesure 3D et de CAO/FAO pour les cliniques et les laboratoires dentaires, y compris les scanners intraoraux, fondées sur sa propre technologie de pointe brevetée. L'entreprise développe également des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique, qui soutiennent les flux de travail collaboratifs. De plus, la gamme Solutionix fournit des scanners 3D et des logiciels pour le marché industriel. L'objectif de l'entreprise est de fournir une technologie innovante et des produits de la plus haute qualité pour assurer une croissance mutuelle de tous les partenaires.

Le siège social de Medit est situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L'entreprise a également des représentants en Amérique et en Europe, et peut se prévaloir d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 70 pays.

