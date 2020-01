AURAK accueille une visite d'étudiants sud-coréens





Les Programmes des Étudiants Internationaux de l'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) ont accueilli une visite d'un groupe d'étudiants de l'Université Keimyung, basée à Daegu, en Corée du Sud.

Au cours de sa visite à AURAK, le groupe composé de 20 étudiants, d'un professeur et de deux membres du personnel ont eu l'occasion d'en apprendre davantage sur l'université et la culture des Émirats Arabes Unis. Ils ont également rencontré un groupe d'étudiants de deuxième et de troisième cycle à AURAK qui partageaient un intérêt vif pour les arts, la culture, la langue et les traditions de la Corée du Sud.

Outre la découverte du monde arabe, et surtout la culture des Émirats Arabes Unis, les étudiants sud-coréens en visite ont eu l'occasion de goûter à la cuisine arabe et d'en apprendre davantage sur la langue arabe.

La visite comprenait également un message de bienvenue prononcé par Dr. Denise Gifford, doyenne adjointe du Bureau de la Réussite des Étudiants.

AURAK offre actuellement une gamme d'opportunités d'études à l'étranger dans plus de 20 établissements en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

En 2017, AURAK a signé un accord avec l'Université nationale d'Incheon, basée à Incheon, en Corée du Sud. Ce programme vise à promouvoir la coopération pédagogique et scientifique par l'échange d'étudiants et de professeurs, ainsi que la collaboration en matière de recherche. L'accord fournit également une base pour les échanges culturels entre les Émirats Arabes Unis et la Corée du Sud, ainsi que la possibilité d'établir des liens étroits entre les deux institutions, grâce à des programmes de double diplôme.

AURAK entretient d'autres relations importantes avec la Corée du Sud. En Février 2016, l'Université Konkuk, dont le campus principal est à Séoul, est devenu le premier partenaire sud-coréen d'AURAK. En 2019, AURAK a conclu un partenariat avec l'Université Sungkyun Kwan, également basée dans la capitale sud-coréenne. En janvier 2017, AURAK a reçu 16 étudiants de l'Université Keimyung, qui se sont rendu à Ras Al Khaimah dans un voyage d'échange culturel.

L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) est une institution d'enseignement supérieur appartenant à l'État, qui offre une éducation de style nord-américain intégrée aux coutumes et aux traditions arabes pour les communautés locales, régionales et internationales. Elle est accréditée par le Ministère de l'Education des Émirats Arabes Unis et a été accréditée par l'Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC) depuis Décembre 2018. AURAK offre un total de 22 programmes de premier cycle et de deuxième cycle universitaires dans un large éventail de disciplines.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :