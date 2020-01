LG gram : Le nouvel ordinateur portable qui aide les Canadiens à suivre le rythme pendant leurs déplacements





LG présente son ordinateur portable ultra-léger au Canada

TORONTO, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le milieu de travail canadien évolue : de plus en plus de Canadiens ont des emplois secondaires, travaillent à distance et consacrent chaque semaine plus d'heures à leur travaili. Conséquence de ces changements : les Canadiens ont besoin de technologies qui les aident à suivre le rythme, mais qui ne les surchargeront pas. Voici le LG gram - l'ordinateur portable ultra-léger de LG Electronics Canada conçu pour une portabilité inégalée.

Offert en trois formats (17 po, 15 po et 14 po), le LG gram pèse moins de trois livres et se distingue par sa grande autonomie. Le modèle phare, le LG gram 17, est doté d'un grand écran IPS WQXGA (Wide Quad Extended Graphics Array) de 17 po qui affiche des images très détaillées et offre une reproduction des couleurs extrêmement précise, le tout dans un boîtier compact de 15,6 po. D'une plus grande capacité, la batterie de 80 Wh présente dans les modèles LG gram 17 et 15 assure aux utilisateurs une autonomie de 17 heures; le LG gram 15 offre également la commodité d'un écran tactile ACL.

« Le LG gram est la solution par excellence pour tous ceux qui recherchent une productivité optimale dans un format portable et élégant, confie Scott Thomas, vice?président des solutions commerciales de LG Electronics. Avec le LG gram, les Canadiens n'auront plus à choisir entre grand écran et portabilité. Son boîtier métallique durable leur permet également de l'emporter partout : au bureau comme à l'école, et même en voyage. »

Au coeur de cette nouvelle gamme se cache le processeur IntelMD CoreMC de dixième génération, avec une carte graphique IrisMD Plus et jusqu'à 24 Go de mémoire DDR4 double canal. Les créateurs de contenu apprécieront tout particulièrement la vitesse et la puissance de ces ordinateurs pour modifier des vidéos 4K où qu'ils soient, et tout le monde ne pourra que s'émerveiller de la fluidité des jeux offerte par la technologie Iris Plus intégrée.

Les LG gram prennent également en charge le Wi-Fi 6, ce qui garantit une connectivité sans fil améliorée, une plus grande efficacité et une consommation d'énergie moindre. Ils sont également équipés d'un système de refroidissement Mega Cooling qui garantit un fonctionnement silencieux et sans surchauffe en toutes circonstances.

Les LG gram seront offerts en ligne chez costco.ca, bestbuy.ca, canadacomputers.com et Amazon.ca et en magasin dans tous les Costco Canada et Canada Computers au début de 2020.

Caractéristiques techniques :



LG gram 17 (17Z90N) LG gram 15 (15Z90N) LG gram 14 (14Z90N) Taille de l'écran 17 po 15,6 po 14 po ACL IPS WQXGA (2 560 x 1 600),

sRGB de plus de 96 % IPS pleine HD (1 920 x 1 080),

sRGB de plus de 96 % IPS pleine HD (1 920 x 1 080),

sRGB de plus de 96 % Format d'image 16:10 16:9 16:9 Poids 1,350 kg (2,98 lb) 1,120 kg (2,47 lb) 0,999 kg (2,2 lb) Dimensions 380,6 x 262,6 x 17,4 mm (14,98 x 10,34 x 0,69 po) 357,6 x 225,3 x 16,8 mm (14,08 x 8,87 x 0,66 po) 323,4 x 209,8 x 16,8 mm (12,73 x 8,26 x 0,66 po) Batterie 80 Wh 80 Wh 72 Wh Durée moyenne

(en heures) de la

batterie MobileMarkMD

2014 17 h 17 h 18,5 h PROCESSEUR Processeur IntelMD CoreMC de 10e génération? Processeur IntelMD CoreMC de 10e génération? Processeur IntelMD CoreMC de 10e génération? GPU Carte graphique IntelMD IrisMD Plus Carte graphique IntelMD IrisMD Plus Carte graphique IntelMD IrisMD Plus Mémoire Jusqu'à 24 Go (DDR4 3 200 MHz, 1 interne + 1 fente) Jusqu'à 24 Go (DDR4 3 200 MHz, 1 interne + 1 fente) Jusqu'à 24 Go (DDR4 3 200 MHz, 1 interne + 1 fente) Stockage Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Double fente SSD M.2 (NVMeMC) Couleur Argent foncé Argent foncé Blanc, argent foncé Clavier Rétroéclairé Rétroéclairé Rétroéclairé Port d'entrée/sortie ThunderboltMC 3 (USB de type C), USB 3.1 x 3, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/sortie microphone (combo) ThunderboltMC 3 (USB de type C), USB 3.1 x 3, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/sortie microphone (combo) ThunderboltMC 3 (USB de type C), USB 3.1 x 2, HDMI, microSD/UFS, DC-In HP/sortie microphone (combo) ACV Lecteur d'empreintes digitales,

conforme à la norme militaire américaine 810G DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Lecteur d'empreintes digitales,

conforme à la norme militaire américaine 810G DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Écran tactile ACL Lecteur d'empreintes digitales,

conforme à la norme militaire américaine 810G DTS X Ultra, Wi-Fi 6

Pour en savoir plus, veuillez visiter le https://www.lg.com/ca_en/laptops.

À propos de la société de solutions professionnelles de LG Electronics

La société de solutions professionnelles de LG Electronics est un partenaire commercial de confiance qui offre des solutions et des produits innovants pour ses clients du monde entier. Grâce à des offres uniques telles que les solutions de signalisation OLED de pointe et les vidéomosaïques aux cadres presque invisibles, LG s'est fait un nom remarquable dans le secteur commercial. Investissant considérablement dans les moteurs de croissance du futur tels que les solutions d'énergie solaire à haute efficacité, les systèmes de stockage d'énergie et les solutions de gestion de l'énergie, LG s'engage à retourner à ses clients une valeur forte. Pour en savoir plus sur les solutions professionnelles de LG, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_en/business.

À propos de LG Electronics Canada

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq divisions opérationnelles : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions commerciales et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le http://www.lg.com/ca_fr.???



i [1] Workopolis. (2017, 26 avril). Canadians working an extra day per week [Les Canadiens travaillent un jour de plus par semaine]. Consulté le 3 janvier 2020 à l'adresse https://careers.workopolis.com/advice/canadians-are-working-an-extra-day-per-week.

