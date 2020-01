Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent dans des ensembles résidentiels en Saskatchewan





REGINA, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan travaillent ensemble pour offrir plus de logements abordables aux ménages les plus démunis grâce à un investissement combiné de plus de 1,8 million de dollars pour six ensembles résidentiels dans six collectivités de la Saskatchewan. Cet investissement comporte un financement de 675 000 $ pour Haultain Crossing, à Regina, le plus grand ensemble de logements collectifs d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan. Une fois achevé, Haultain Crossing hébergera 62 familles partenaires d'Habitat et offrira à chaque famille l'occasion de se bâtir un avenir meilleur.

Autres initiatives de logement :

financement de 570 000 $ pour un projet de mentorat jeunesse du YWCA prévoyant six logements abordables pour les jeunes de Prince Albert ;

; jusqu'à 495 000 $ pour aménager deux maisons individuelles à l'Île-à-la-Crosse et à Pinehouse dans le cadre du programme de formation professionnelle Trades Training;

dans le cadre du programme de formation professionnelle Trades Training; somme de 130 000 $ versée à Habitat pour l'humanité dans le cadre du volet « Priorités de la Saskatchewan » de la Stratégie nationale sur le logement afin de construire deux maisons individuelles, l'une à Melfort et l'autre à Estevan.

Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York et secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Michael Fougere, maire de Regina, et Kelly Holmes-Binns, directrice générale d'Habitat pour l'humanité - Regina, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

« Je suis ravi de rencontrer aujourd'hui les familles qui auront bientôt un chez-soi au sein de ce nouvel ensemble de logements. Selon la vision d'Habitat, Haultain Crossing a une incidence importante sur la vie de douzaines de résidents, un changement positif qui pourrait se faire sentir pendant plusieurs générations. Notre gouvernement est déterminé à soutenir des partenaires dévoués comme Habitat dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, ici et partout au pays, pour des initiatives de logement qui contribuent à rendre la vie plus abordable pour tous les Canadiens. »

- Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York et secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Les annonces d'aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de notre engagement à travailler avec le gouvernement fédéral sur la Stratégie nationale sur le logement afin d'offrir des logements sûrs et abordables à la population de la Saskatchewan. Ensemble, nous sommes heureux de soutenir la mission essentielle d'Habitat pour l'humanité, qui est d'aider les familles vulnérables à bâtir des logements et des collectivités partout dans la province. Ces initiatives sont de merveilleux exemples de partenariats en action pour aider les familles de la Saskatchewan à trouver un chez-soi et à se concentrer sur leur avenir. »

- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Le soutien à Habitat pour l'humanité est essentiel en raison du besoin toujours présent de logements abordables à Regina. L'ensemble Haultain Crossing illustre très bien comment il est important que tous les ordres de gouvernement appuient le travail qui se fait dans les collectivités locales pour fournir des logements abordables et éliminer l'itinérance. Je me réjouis à l'idée que ce genre de soutien se poursuive pendant que nous travaillons à la mise en oeuvre de notre plan pour mettre fin à l'itinérance. »

- M. Michael Fougere, maire de Regina

« L'ensemble Haultain Crossing ne serait pas possible sans le soutien des trois ordres de gouvernement, des donateurs, des sympathisants et des bénévoles. Nous rendons hommage à ces partenariats aujourd'hui et soulignons notre réalisation collective : l'achèvement de 45 maisons jusqu'à présent et 17 autres à construire. Merci à tous ceux qui continuent d'aider les familles à faible revenu de la région à faire l'acquisition d'un logement sûr, convenable et abordable. Votre soutien change la vie des familles dans nos collectivités. »

- Kelly Holmes-Binns, directrice générale, Habitat pour l'humanité - Regina

Situé au 1033, rue Edgar, l'ensemble Haultain Crossing du quartier Eastview de Regina comptera 62 maisons en rangée en copropriété. Le rez-de-chaussée et l'étage supérieur de chaque maison auront une superficie totale de 1 216 pi² (113 m²). Les maisons assignées à des familles plus grandes auront un sous-sol partiellement fini.

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), versent conjointement un montant de 675 000 $ pour la construction de ces 11 habitations dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), versent conjointement un montant de 675 000 $ pour la construction de ces 11 habitations dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le et la aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. La Ville de Regina a fourni 15 000 $ pour chacune des habitations.

a fourni 15 000 $ pour chacune des habitations. Les principaux promoteurs privés de ces 11 logements sont notamment The Mosaic Company, Financement agricole Canada , Sherwood Co-op Gas and Food Stores et Co-op Refinery Complex.

, Sherwood Co-op Gas and Food Stores et Co-op Refinery Complex. Habitat pour l'humanité et le programme de formation Trade and Skills Construction Apprenticeship Program (TASCAP) ont uni leurs efforts pour mobiliser et former des élèves du secondaire durant la construction de ces 11 maisons. Ces jeunes reçoivent une formation en cours d'emploi et passent toutes leurs journées sur le chantier pendant leur semestre. Des instructeurs qualifiés dirigent les élèves à toutes les étapes de la construction, depuis les fondations jusqu'au grenier. Les élèves obtiennent des crédits dans le cadre du programme, en plus des heures d'apprentissage qu'ils peuvent accumuler pour leur formation future dans les métiers de la construction.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Depuis mars 2009, la Saskatchewan a versé plus de 11,8 millions de dollars à Habitat pour l'humanité pour ses projets. Ce montant comprend un financement de 600 000 $ provenant du Summit Action Fund de la province.

a versé plus de 11,8 millions de dollars à Habitat pour l'humanité pour ses projets. Ce montant comprend un financement de 600 000 $ provenant du Summit Action Fund de la province. Le modèle d'intervention novateur d'Habitat offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres maisons de l'organisme. Pour en apprendre davantage sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan , consultez le site www.habitat.ca.

