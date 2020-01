Fin des émissions de vapeur toxique? La technologie de vaporisation ultrasonique par USONICIG





Aucun formaldéhyde, acétaldéhyde ou acroléine n'ont été détectés via le nouveau type d'appareil de vaporisation ultrasonique, tandis que dans la cigarette électronique à bobine avec résistance, le formaldéhyde peut être présent jusqu'à 2 µg / bouffée et l'acroléine jusqu'à 1 µg / bouffée (à 14 W). Test réalisé par un laboratoire français. Cet étonnant appareil de vaporisation ultrasonique, ZIP, est apporté par la marque montante USONICIG.

Avec des UVT (technologie de vaporisation ultrasonique) innovantes appliquées à leurs produits, le vapotage ultrasonique semble être une méthode alternative de délivrance de nicotine, tout en évitant la plupart des émissions toxiques du chauffage.

La discussion sur la santé des cigarettes électroniques est devenue un sujet brûlant depuis leur arrivé dans le monde. Le CDC (Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) avait d'abord soupçonné que les e-cigs étaient responsables de nombreux décès, puis ont clarifié et affirmé que la cause de la mort des vapoteurs était pour la plupart l'utilisation inappropriée de Vitamine E.

Cette réaction venant du CDC a non seulement, déclenché une discussion, mais plus probablement déclenché une tempête. Maintenant, ce que nous constatons, ce sont des dizaines de milliers d'emplois perdus dans le monde du vapotage ; les fumeurs ont retrouvé leurs cigarettes, avec un risque plus élevé de cancer de longue durée. Les gens sont terrifiés à l'idée de découvrir toute autre méthode qui pourrait les soulager de l'anxiété, de reprendre les fameux rouleaux de papier oubliés depuis longtemps.

USONICIG, en tant que marque axée sur l'innovation, bien qu'elle soit très récente dans la communauté, fait également de son mieux pour apporter au monde une méthode de délivrance de nicotine différente, et, espérons-le, plus saine pour ceux qui souffrent de problèmes du tabagisme, en continuant à fournir de plus en plus de produits avec commodités et sécurité pour son utilisateur.

