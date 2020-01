Telefónica certifie le module NB-IoT de Quectel avec des capacités d'échanges d'abonnements





SHANGHAI, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, fournisseur de premier plan mondial de modules pour l'internet des objets (IdO) a collaboré avec Telefónica, l'un des plus grands opérateurs dans le monde, qui a été reconnu pour sa vision et ses capacités d'exécution dans l'IdO.

Grâce à cette collaboration, Quectel a récemment reçu de Telefónica une certification pour son module BC95-G à LTE de catégorie NB2 (NB-IoT, technologie d'évolution à long terme pour internet des objets à bande étroite), ce qui comporte des capacités d'échanges d'abonnements reposant sur les normes GSMA V3.2 (Association mondiale des opérateurs mobiles).

Ces capacités d'échanges d'abonnements sont utiles dans le comptage intelligent (eau, gaz, électricité) et les villes intelligentes (gestion des déchets, stationnement, éclairage urbain, surveillance de la pollution et bien plus encore). Par exemple, il faut que des compteurs intelligents soient mis en place pour une durée de 10 à 15 ans et ils se trouvent souvent dans des emplacements difficiles à atteindre, d'où de façon typique un coût élevé des remplacements d'abonnements. En outre, la technologie d'échanges d'abonnements peut aider à simplifier le déploiement, la gestion et la mise en oeuvre sûre d'appareils de comptage intelligents évolutifs.

Norbert Muhrer, président et directeur scientifique de Quectel, a fait ce commentaire : « Suite à une collaboration étroite avec les équipes de Telefónica, notre module BC95-G est fiable, bien testé et a fait preuve de ses possibilités en vue de son exploitation sur le réseau NB-IoT de Telefónica. Les clients peuvent maintenant accélérer leurs déploiements sur IdO dans le monde entier. »

Le BC95-G certifié par Telefónica est un module de haute performance pour NB-IoT prenant en charge des bandes de fréquences multiples B1/B3/B5/B8/B20/B28 avec une puissance absorbée extrêmement faible. Conçu pour des applications où la taille est un facteur important, et compatible avec les modules GSM/GPRS M95 et LPWA BC95 de Quectel, il procure une plateforme flexible et évolutive pour les nouveaux scénarios d'utilisation de NB-IoT.

Telefónica travaille à l'heure actuelle avec ses clients sur des projets de comptage intelligent et de ville intelligente, lesquels seront déployés grâce à ce qui a été accompli dans le module BC95-G de Quectel.

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (symbole boursier : 603236.SS) est le fournisseur de premier plan mondial de modules pour cellulaires et GNSS, avec un vaste portefeuille de produits couvrant les technologies les plus récentes du sans-fil de la 5G, de la LTE/LTE-A, du NB-IoT/LTE-M, de l'UMTS/HSPA(+) (système universel de télécommunications mobiles / accès de paquets à haute vitesse), du GSM/GPRS (système mondial de communications mobiles / service général de transmission radio par paquets) et du GNSS (système mondial de navigation par satellite). En tant que professionnel du développement de la technologie de l'IdO et de la fourniture de modules cellulaires, Quectel est en mesure de mettre à disposition des services à guichet unique pour modules cellulaires de l'IdO. Les produits de Quectel s'appliquent largement aux domaines de l'IdO / M2M (machine à machine) comprenant le paiement intelligent, la télématique et le transport, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sûreté, les passerelles sans-fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et le suivi environnemental. Pour davantage d'informations, visitez le site web de Quectel, LinkedIn , Facebook et Twitter .

Pour davantage d'informations, veuillez contacter :

Ashley

+86-551-6586-9386*8016

media@quectel.com

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 03:40 et diffusé par :