L'école primaire de Chakaka au Malawi, lauréate du concours One Million Liters

Le fabricant espagnol Tejidos Royo fait don de l'équivalent financier d'un million de litres d'eau à l'école du Malawi par le biais de la plateforme One Million Liters

- Le principal objectif de l'école primaire de Chakaka est d'améliorer la qualité de vie et l'éducation de 1 500 enfants en fournissant de l'eau potable aux écoliers

VALENCIA, Espagne, 15 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Deux mois après son lancement, l'initiative One Million Liters, qui a convié les utilisateurs à rejoindre la révolution du jean durable, vient de désigner un bénéficiaire : l'école primaire de Chakaka à Benga, au Malawi.

L'un des plus grands problèmes auxquels l'industrie textile fait face est la consommation excessive d'eau. S'efforçant de s'orienter vers des processus responsables, Tejidos Royo a travaillé en collaboration avec Gaston Systems Inc. et Indigo Mill Designs (IMD) sur sa technologie innovante Dry Indigo®. Cela lui a permis d'éliminer totalement l'utilisation de l'eau du processus de teinture du fil à l'indigo, ce qui constitue une étape importante dans l'industrie textile.

Jose Rafael Royo, membre du conseil d'administration, a expliqué : « Chez Tejidos Royo, nous sommes parfaitement conscients de l'impact que nous avons sur l'environnement et nous avons travaillé pour concrétiser notre engagement envers notre environnement et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030. Nous pensons que les parties prenantes de chaque secteur doivent jouer un rôle de premier plan dans la création d'un paysage propice au changement. Nous avons donc décidé de développer Dry Indigo®, qui ouvre une voie fantastique pour l'ensemble de l'industrie textile vers la durabilité. »

Pour atteindre ces objectifs et diffuser ses valeurs, Tejidos Royo a créé l'initiative « One Million Liters » (Un million de litres), une campagne internationale qui a offert aux utilisateurs du monde entier la possibilité de désigner une cause caritative à laquelle faire le don du million de litres économisés grâce à la technologie Dry Indigo®.

Suite à la délibération et au vote du panel, composé de professionnels d'exception, la cause caritative gagnante est l'école primaire de Chakaka, dirigée par la communauté missionnaire de Saint-Paul Apôtre.

Le projet vise à construire un puits et à installer une pompe qui assure un approvisionnement permanent en eau potable à l'école. En conséquence, ils disposeront de toute l'eau nécessaire pour boire et cuisiner, ainsi que pour nettoyer les installations, améliorant ainsi l'hygiène et l'assainissement, ce qui est nécessaire pour prévenir la propagation des maladies.

Tejidos Royo espère donc que ce premier appel à une révolution durable du jean ne sera que le début d'un long processus amené à transformer l'industrie en un secteur éthique.

