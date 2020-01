Sofinnova Partners annonce la promotion de Michael Krel en tant que Partner dans l'équipe biotechnologies industrielles





Sofinnova Partners, un des leaders du capital-risque en Europe, spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, avec des bureaux à Londres et Milan, annonce la promotion de Michael Krel en tant que Partner dans l'équipe biotechnologies industrielles. Michael Krel était précédemment Principal au sein de l'équipe, dans laquelle il est spécialisé dans les opérations early-stage en Europe et Amérique du Nord.

"Cette promotion reflète les excellentes compétences de Michael dans le domaine des biotechnologies industrielles et renforce le rôle leader que joue Sofinnova Partners dans ce secteur émergent des sciences de la vie", indique Denis Lucquin, Managing Partner de Sofinnova Partners. "L'expérience et la compréhension approfondie de Michael de ce domaine pour lequel nous avons été précurseurs est un atout important et nous sommes très heureux de travailler avec Michael dans ses nouvelles fonctions".

Michael Krel poursuit : "Ca a été un privilège de travailler au sein de Sofinnova Partners et de contribuer à son développement dans le domaine des biotechnologies industrielles. Je suis particulièrement heureux de poursuivre le travail que nous avons engagé dans ce domaine essentiel, et de participer à l'impact positif que nos investissements généreront pour la société en général".

La franchise biotechnologies industrielles de Sofinnova Partners est dédiée aux startups évoluant dans le domaine de la biologie synthétique, l'alimentation, l'agriculture, les matériaux et la chimie. Elle représente plus de 200 M? d'actifs sous gestion.

Michael Krel a rejoint Sofinnova Partners en tant que Senior Associate en 2013 pour développer les activités d'investissement dans les biotechnologies industrielles. M. Krel est observateur au Conseil d'administration de Comet Bio et siège au Conseil d'administration d'EnobraQ et Afyren.

Avant de rejoindre Sofinnova Partners, Michael a passé six ans dans des startups de biotechnologies industrielles à des fonctions de business développement. Précédemment, il était consultant en organisation et stratégie R&D. Michael est diplômé de l'Ecole Polytechnique et a obtenu un doctorat en chimie organique de l'université Paris X Orsay.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie. Basé à Paris, avec des bureaux à Londres et Milan, la société réunit une équipe de 40 professionnels venus d'Europe, des Etats Unis et d'Asie. La société investit dans les technologies de changement de paradigme aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. Sofinnova Partners intervient en priorité en tant qu'investisseur chef de file ou de référence, sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie de l'amorçage très amont jusqu'aux sociétés de croissance pré- et post- introduction en bourse. Depuis plus de 47 ans, la société a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros.

