Ubisoft choisit Anomali pour sécuriser son infrastructure informatique mondiale

PARIS, 15 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anomali , un leader de la cybersécurité spécialisé dans les renseignements des cybermenaces, a annoncé aujourd'hui qu'Ubisoft avait choisi la suite de solutions intégrées « Anomali Altitude » pour sécuriser son infrastructure informatique mondiale. Basé en France, Ubisoft est un éditeur leader, créateur et distributeur du divertissement et des services interactifs. Ubisoft propose un riche portefeuille de marques de renommée mondiale, notamment Assassin's Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® et la série de jeux vidéo de Tom Clancy, dont Ghost Recon®, Rainbow Six® et The Division®.



Le jeu et le divertissement interactif figurent parmi les industries en ligne qui connaissent une forte croissance.

Le fournisseur de service d'étude de marche, Statista, indique qu'il y a près de deux milliards de joueurs en ligne, ce nombre devant atteindre près de trois milliards d'ici 2021. En créant une infrastructure de sécurité qui intègre de manière transparente les informations sur les cybermenaces (CTI) à partir d'un éventail de sources, y compris le Deep et Dark Web, Ubisoft prend des mesures proactives pour défendre ses utilisateurs contre les menaces les plus dangereuses et actives du monde.

En mettant en avant les indicateurs de compromissions à risque (IoC), et en y associant les profils d'acteurs des cyber-attaquants, Anomali propose donc une intégration rapide vers les dispositifs de sécurité informatique d'Ubisoft. Ainsi, Anomali contribue à automatiser le processus de détection de la cyber-menace, d'enquête et investigation ainsi que la réponse à incident.

En tant que client d'Anomali, Ubisoft utilisera Anomali ThreatStream. Cette plate-forme de Threat Intelligence (TIP) permet de collecter, gérer, normaliser puis relayer les Indicateurs de Compromissions vers les équipements informatiques de sécurité d'Ubisoft. Ces IoC proviennent à la fois de l'Open-Soruce ainsi que de l'équipe d'analystes dédiée d'Anomali. Ceci permet aux clients d'Anomali de créer des renseignements exploitables au sujet des menaces réelles qui pourraient représenter un risque pour ces derniers.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est un créateur, éditeur et distributeur de premier plan de divertissement et de services interactifs, doté d'un riche portefeuille de marques de renommée mondiale, notamment Assassin's Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch Dogs ainsi que la série de jeux vidéo de Tom Clancy, dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division. Les équipes du réseau mondial de studios et de bureaux d'Ubisoft se sont engagées à offrir des expériences de jeu originales et mémorables sur toutes les plateformes populaires : consoles, téléphones mobiles, tablettes et PC. Au cours de l'exercice 2018-2019, Ubisoft a généré des réservations d'une valeur nette de 2,029 milliards d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ubisoftgroup.com.

© 1998?2019 Ubisoft Entertainment. Tous droits réservés. Assassin's Creed, le logo For Honor, Just Dance, Tom Clancy's, le logo The Division, Ghost Recon, Rainbow Six, l'icône The Soldier, Watch Dogs, Ubisoft et le logo Ubisoft sont des marques déposées ou non enregistrées d'Ubisoft Entertainment aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

À propos d'Anomali

Anomali® fournit des solutions de cybersécurité axées sur le renseignement. Les solutions de la plateforme Anomali Altitudetm comprennent Anomali ThreatStream®, Anomali Matchtm et Anomali Lenstm. Les entreprises privées et les organisations publiques utilisent Anomali pour exploiter les données, informations et renseignements sur les menaces afin de prendre des décisions de cybersécurité efficaces qui réduisent les risques et renforcent les défenses. Le programme de partenariat Anomali permet d'accéder aux flux de menaces provenant de toutes les sources, y compris du Clear Web et du Deep&Dark Web, et offre des intégrations transparentes avec les principales technologies d'infrastructure de sécurité. L'équipe de recherche sur les cyber-menaces d'Anomali fournit des renseignements exploitables qui aident les clients, les partenaires ainsi que la communauté de la sécurité dans son ensemble à détecter et éradiquer les menaces les plus sérieuses envers leurs organisations. Les clients d'Anomali incluent plus de 350 organisations mondiales, dont bon nombre font partie des Global 2000 et Fortune 500, ainsi que d'importants organismes gouvernementaux et de défense à travers le monde. Anomali a été fondée en 2013. Parmi les investisseurs figurent des sociétés de capital-risque de premier plan, dont GV, Paladin Capital Group, Institutional Venture Partners et General Catalyst. En savoir plus sur www.anomali.com .

