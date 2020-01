Tradeshift annonce jusqu'à 240 millions USD de nouveaux financements et prévoit une rentabilité à court terme





Tradeshift, leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, a annoncé aujourd'hui un cycle de financement de 240 millions USD en capitaux propres et en dette provenant d'une combinaison d'investisseurs existants et nouveaux, dont plus des deux tiers ont mené à terme les transactions. Le financement contribuera à accélérer la croissance et à mettre l'entreprise sur la voie directe de la rentabilité dans un avenir proche.

Après avoir déclaré durant plus de 2 ans un chiffre d'affaires trimestriel en forte croissance, la Société a enregistré en 2019 sa meilleure année avec, pour l'ensemble de sa plateforme, une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 60 %, et la conclusion de plus de 300 transactions d'entreprise. La taille moyenne de ces transactions ayant doublé, et plus de 40 % du volume total des transactions cumulées ayant été réalisé au cours des 12 derniers mois, la croissance rapide du réseau de Tradeshift se poursuit.

Le capital supplémentaire des investisseurs sera utilisé pour alimenter davantage la forte dynamique que Tradeshift a connue dans l'ensemble des gammes de ses principaux produits, notamment Tradeshift Pay, que le cabinet d'analystes Ardent Partners classe en 2019 comme la solution SaaS ePayables la plus solide du secteur, et Tradeshift Go auquel ont adhéré, en 2019, plus de 200 clients supplémentaires. Enfin, le financement sera utilisé pour accélérer son vaste programme de financement de réseau, en pleine croissance, fournissant des liquidités indispensables aux entreprises de plus de 100 pays.

« Il est clair que la communauté des investisseurs se concentre fortement sur la croissance combinée à la rentabilité, et apprécie notre plan », a déclaré Christian Lanng, PDG de Tradeshift. « En tant que réseau commercial, la croissance sera toujours un élément clé de notre évolution. Mais il sera tout aussi important que nous gérions cette croissance de manière responsable. »

Dans sa poursuite de la rentabilité, la Société compte privilégier les mesures de contrôle des coûts et la restructuration des coûts mondiaux afin de mieux tirer parti des services partagés mondiaux et des partenaires de Tradeshift. Une élément important de ce processus consistera à veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées aux secteurs hautement performants de l'activité.

« Alors que nous abordons la prochaine phase de maturité de notre entreprise, notre objectif pour l'année à venir sera de renforcer les domaines où nous observons la plus grande dynamique tout en continuant à mettre en place et préserver l'équilibre requis pour tirer pleinement parti des énormes opportunités qui s'offrent à nous. »

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la Société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

