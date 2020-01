Visa s'apprête à acquérir Plaid





Visa Inc. (NYSE : V) a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir Plaid, un réseau qui permet aux personnes de connecter en toute sécurité leurs comptes financiers aux applications qu'ils utilisent pour gérer leur vie financière. Visa versera un prix d'achat total de 5,3 milliards USD pour procéder au rachat de Plaid.

Les produits de Plaid permettent aux consommateurs de partager facilement leurs informations financières avec des milliers d'applications et de services comme Acorns, Betterment, Chime, Transferwise et Venmo. Les consommateurs comptent sur ces applications et services pour planifier leurs dépenses, augmenter leurs économies et surveiller leurs investissements. Par exemple, lorsqu'un utilisateur crée un compte Venmo, c'est Plaid qui permet à l'utilisateur de lier son compte bancaire à son compte Venmo.

La connectivité entre les institutions financières et les développeurs est devenue de plus en plus importante pour faciliter la capacité des consommateurs à utiliser les applications de technologie financière (fintech). En 2019, 75 % des consommateurs connectés à Internet dans le monde ont utilisé une application fintech pour initier un mouvement d'argent contre 18 % en 20151. Plaid a joué un rôle majeur pour rendre possible cette connectivité à grande échelle. Aujourd'hui, une personne sur quatre possédant un compte bancaire aux États-Unis a déjà utilisé Plaid pour se connecter à plus de 2 600 développeurs fintech dans plus de 11 000 institutions financières.

« Nous sommes vraiment ravis de notre acquisition de Plaid et de la manière dont cela va nous permettre d'améliorer la trajectoire de croissance de notre entreprise », a déclaré Al Kelly, président du conseil d'administration et chef de la direction de Visa. « Plaid est un leader du monde en pleine croissance de la fintech, et l'entreprise bénéficie de capacités et des talents de premier ordre. Cette acquisition, combinée à nos nombreux efforts déjà en cours en matière de fintech, va permettre à Visa d'offrir encore plus de valeur aux développeurs, aux institutions financières et aux consommateurs. »

« La mission de Plaid est de rendre l'argent plus facile pour tout un chacun, et nous sommes ravis de cette opportunité de continuer à tenir cette promesse à l'échelle mondiale », a confié pour sa part Zach Perret, PDG et co-fondateur de Plaid. « Visa bénéficie de la confiance de milliards de consommateurs, d'entreprises et d'institutions financières et est un élément clé de l'écosystème financier. Ensemble Visa et Plaid peuvent prendre en charge la croissance rapide des services financiers numériques. »

L'acquisition de Plaid par Visa représente à la fois une entrée dans de nouvelles entreprises et des améliorations complémentaires aux activités existantes de Visa. Premièrement, l'activité de Plaid centrée sur la fintech va permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités de marché pour Visa aux États-Unis et à l'étranger. Deuxièmement, la combinaison de Visa et Plaid offre la possibilité de proposer des capacités de paiement améliorées et des services à valeur ajoutée connexes aux développeurs de technologies financières. Enfin, l'acquisition permettra à Visa de travailler plus étroitement avec les fintechs pendant toutes les étapes de leur développement et de stimuler la croissance de l'activité principale de Visa.

« Cette acquisition constitue une évolution naturelle du parcours de 60 ans de Visa, depuis la connexion sûre et sécurisée des acheteurs et des vendeurs jusqu'à la connexion des consommateurs avec les services financiers numériques », a déclaré M. Kelly. « La combinaison de Visa et Plaid va nous placer à l'épicentre du monde de la fintech, élargissant notre marché adressable total et accélérant notre trajectoire de croissance des revenus à long terme. »

Une fois clôturée, la combinaison de Visa et Plaid devrait apporter des avantages significatifs aux développeurs, aux institutions financières et aux consommateurs.

« Nous entretenons des relations solides avec Visa et Plaid. Grâce à la combinaison des capacités de Plaid avec la sécurité et l'ampleur du réseau mondial de Visa, nous allons pouvoir profiter d'opportunités intéressantes pour améliorer nos produits », a déclaré Dan Schulman, président et chef de la direction de PayPal.

« Nous pensons que l'acquisition de Plaid par Visa constitue un développement important car cela va permettre de donner aux consommateurs plus de sécurité et de contrôle sur la façon dont leurs données financières sont utilisées. Depuis longtemps, la priorité absolue pour Chase est de protéger les données des clients et de les aider à partager ces informations en toute sécurité . Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à Visa pour continuer à bâtir une expérience formidable pour nos clients communs », a ajouté Gordon Smith, coprésident de JPMorgan Chase et PDG de la division Services bancaires aux particuliers et aux communautés (Consumer and Community Banking).

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles. Visa financera la transaction au moment opportun, qu'il s'agisse de fonds en caisse ou d'émission de titres de créance. Cette transaction n'aura aucune incidence sur le programme de rachat d'actions précédemment annoncé par Visa ni sur sa politique de dividende. La transaction devrait être clôturée au cours des trois à six prochains mois.

Informations concernant la webdiffusion et la téléconférence

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation sans relâche de la société sur l'innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique connecté sur tout type d'appareil, pour tous, et partout. À l'heure où le monde évolue de l'analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour réinventer l'avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et ?@VisaNews.

À propos de Plaid

Plaid est un réseau de données qui alimente les outils fintech sur lesquels des millions de consommateurs s'appuient pour vivre une vie financière plus saine. Plaid est utilisé par des milliers d'applications et de services financiers numériques comme Acorns, Betterment, Expensify et Venmo, ainsi que par de nombreuses grandes banques, pour permettre aux consommateurs de relier facilement leurs comptes financiers aux applications et services qu'ils souhaitent utiliser. Plaid est connecté avec plus de 11 000 institutions financières aux États-Unis, au Canada et en Europe. Fondée en 2013 par Zach Perret et William Hockey, la société a son siège social à San Francisco, en Californie.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées par l'usage du futur, ainsi que par des expressions, telles que « s'attendre à » et autres expressions similaires. Parmi les exemples de déclarations prévisionnelles, il convient de citer, sans que cette liste soit limitative, les déclarations que nous faisons concernant le calendrier et la probabilité de la clôture, le succès futur de Plaid, l'impact de l'acquisition sur la croissance de Visa, ainsi que les autres avantages attendus pour Visa, les développeurs, les institutions financières et les consommateurs.

Par nature, les déclarations prévisionnelles : (i) n'ont de valeur qu'à la date où elles sont formulées, (ii) ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties de performance future et (iii) sont assujetties à des risques, incertitudes, hypothèses et changements de circonstances qui sont difficiles à prévoir ou à quantifier. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer de façon significative et défavorable par rapport aux déclarations prévisionnelles de Visa, et ce en raison de divers facteurs, notamment : le calendrier et le résultat du processus d'approbation réglementaire, les changements au sein du paysage réglementaire et concurrentiel, le maintien par Plaid des relations avec les sources de données, tous incidents cybernétiques, la vitesse et le succès de l'intégration, la réussite des efforts d'expansion internationale de Plaid, ainsi que divers autres facteurs, y compris ceux mentionnés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 et dans nos autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le lecteur est donc prié de ne pas se fier outre mesure aux dites déclarations prévisionnelles. Sauf dans les cas où la loi l'exigerait, Visa Inc. ne prévoit nullement de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prévisionnelles quelles qu'elles soient, en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour d'autres raisons.

1 Source : https://www.ey.com/en_us/ey-global-fintech-adoption-index

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

