Cogeco Communications publie ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2020

Les produits ont augmenté de 1,8 % (1,3 % selon un taux de change constant) par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 586,8 millions $.

Le BAIIA ajusté (1) s'est établi à 282,1 millions $, une hausse de 5,3 % (4,9 % selon un taux de change constant).

Les flux de trésorerie disponibles (1) ont diminué de 4,3 % (4,3 % selon un taux de change constant), pour atteindre 102,8 millions $.

Atlantic Broadband a signé une entente définitive en vue d'acquérir Thames Valley Communications, une entreprise de services à large bande qui exerce ses activités dans le sud-est du Connecticut , pour un montant de 50 millions $ US.

Un dividende déterminé trimestriel de 0,58 $ par action a été déclaré.

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (« Cogeco Communications » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 30 novembre 2019, conformément aux Normes internationales d'information financière (les « normes IFRS »).

Pour le premier trimestre de l'exercice 2020 :

Les produits ont augmenté de 1,8 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, pour atteindre 586,8 millions $, stimulés par la croissance enregistrée au sein du secteur des Services à large bande américains. Sur la base d'un taux de change constant, les produits ont augmenté de 1,3 %, essentiellement en raison des facteurs expliqués ci-dessous :

Les produits des Services à large bande américains ont augmenté de 3,5 % selon un taux de change constant en raison de la croissance du nombre de clients du service Internet des secteurs résidentiel et commercial, ainsi que des hausses tarifaires entrées en vigueur principalement au quatrième trimestre de l'exercice 2019, facteurs contrebalancés en partie par la baisse du nombre de clients du service de vidéo et la baisse des produits tirés de la publicité politique.



Les produits des Services à large bande canadiens ont diminué de 0,5 % en raison d'une diminution du nombre de clients du service de vidéo attribuable en partie à l'incidence continue de l'implantation d'un nouveau système de gestion des clients, qui était en phase de stabilisation au début de l'exercice 2019, et de la baisse des prix nets découlant des ventes aux consommateurs, contrebalancées en partie par la migration de clients vers des forfaits de plus grande valeur et la croissance soutenue du nombre de clients du service Internet.

de la baisse des prix nets découlant des ventes aux consommateurs, contrebalancées en partie par la migration de clients vers des forfaits de plus grande valeur et la croissance soutenue du nombre de clients du service Internet. Le BAIIA ajusté a augmenté de 5,3 % pour s'établir à 282,1 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, le BAIIA ajusté a augmenté de 4,9 %, en raison essentiellement des facteurs suivants :

une hausse de 2,6 % du BAIIA ajusté des Services à large bande américains selon un taux de change constant, essentiellement en raison de la croissance interne des produits;



une hausse de 4,9 % du BAIIA ajusté des Services à large bande canadiens selon un taux de change constant, en raison principalement d'une diminution des charges d'exploitation

Le bénéfice de la période lié aux activités poursuivies s'est chiffré à 89,7 millions $, dont une tranche de 84,2 millions $, ou 1,71 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 78,8 millions $ et une tranche de 73,8 millions $, ou 1,50 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La croissance tient surtout à une augmentation du BAIIA ajusté et à une diminution des charges financières et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition, contrebalancées en partie par une augmentation des impôts sur le résultat.

Le bénéfice de la période s'est chiffré à 89,7 millions $, dont une tranche de 84,2 millions $, ou 1,71 $ par action, était attribuable aux propriétaires de la Société, contre 75,2 millions $ et une tranche de 70,2 millions $, ou 1,42 $ par action, pour la période correspondante de l'exercice 2019. La variation est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice lié aux activités poursuivies ainsi qu'à une perte de la période liée aux activités abandonnées pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 4,3 % pour s'établir à 102,8 millions $. Sur la base d'un taux de change constant, les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 4,3 % en raison de la hausse des acquisitions d'immobilisations corporelles et de la charge d'impôts exigibles, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation du BAIIA ajusté et la diminution des charges financières et des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 50,7 %, pour atteindre 149,2 millions $, essentiellement en raison de la hausse du BAIIA ajusté et de la diminution des impôts sur le résultat payés, des charges financières payées, des frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition et des variations des activités d'exploitation sans effet sur la trésorerie qui découlent principalement des variations du fonds de roulement.

Au cours de sa réunion du 14 janvier 2020, le conseil d'administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,58 $ par action, comparativement à un dividende de 0,525 $ au cours du trimestre correspondant de l'exercice 2019.

Le 10 janvier 2020, la Société a annoncé la signature, par sa filiale Atlantic Broadband, d'une entente définitive visant l'achat de Thames Valley Communications, une société de services à large bande exerçant ses activités dans le sud-est du Connecticut , pour un montant de 50 millions $ US. La transaction est assujettie aux approbations réglementaires habituelles et devrait se conclure d'ici trois mois. Après la conclusion de la transaction, le nombre de clients d'Atlantic Broadband augmentera d'environ 10 000.



(1) Les termes désignés n'ont pas de définition normalisée selon les normes IFRS; par conséquent, ils peuvent ne pas être comparables avec des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux normes IFRS » du rapport de gestion.

« Nous sommes satisfaits de la performance globale de Cogeco Communications pour le premier trimestre de 2020 », a déclaré M. Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications inc.

« Le BAIIA ajusté de Cogeco Connexion a une fois de plus augmenté au premier trimestre, par rapport à l'exercice précédent, grâce à l'attention soutenue accordée à l'efficacité opérationnelle, à la transformation numérique et à l'amélioration des activités de marketing, a ajouté M. Jetté. Nous remarquons une belle progression des unités de service primaire en ce qui concerne notre secteur des Services à large bande canadiens et nous nous réjouissons du lancement prochain de la plateforme IPTV, qui permettra d'offrir à nos clients une expérience améliorée ainsi que davantage de choix de divertissement », a renchéri M. Jetté.

« Nous sommes heureux des résultats enregistrés par Atlantic Broadband. Notre secteur des Services à large bande américains poursuit sa croissance interne soutenue par l'augmentation des ventes et l'intensification des efforts en matière de marketing dans les secteurs résidentiel et commercial, et nous demeurons à l'affût de nouvelles acquisitions susceptibles d'accélérer notre croissance », a conclu M. Jetté.

Projections financières pour l'exercice 2020

Cogeco Communications maintient ses projections financières pour l'exercice 2020, publiées le 30 octobre 2019. Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2020 » du rapport annuel de 2019 de la Société.

AU SUJET DE COGECO COMMUNICATIONS

Cogeco Communications inc. est une société de communications. Elle est le 8e câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Au Canada, elle exerce ses activités sous le nom Cogeco Connexion au Québec et en Ontario, et sur la côte Est des États-Unis, sous la marque Atlantic Broadband (dans 11 États, du Maine jusqu'en Floride). Cogeco Communications inc. fournit aux clientèles résidentielle et d'affaires des services Internet, de vidéo et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres bidirectionnels à large bande. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

RAPPORT AUX ACTIONNAIRES Trimestre clos le 30 novembre 2019

FAITS SAILLANTS

Trimestres clos les

30 novembre 2019 30 novembre 2018 Variation Variation selon un

taux de change

constant(1) Incidence

du taux de

change(1) (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les données par action) $ $ % % $ Opérations





Produits 586 827 576 673 1,8 1,3 2 836 BAIIA ajusté 282 105 267 851 5,3 4,9 1 197 Marge du BAIIA ajusté 48,1% 46,4%





Frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition(2) 61 5 713 (98,9)



Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies 89 708 78 806 13,8



Perte de la période liée aux activités abandonnées -- (3 622) (100,0)



Bénéfice de la période 89 708 75 184 19,3



Bénéfice de la période lié aux activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la Société 84 178 73 792 14,1



Bénéfice de la période attribuable aux propriétaires de la Société 84 178 70 170 20,0



Flux de trésorerie





Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 149 192 98 996 50,7



Acquisitions d'immobilisations corporelles(3) 121 302 100 557 20,6 19,7 914 Flux de trésorerie disponibles 102 844 107 503 (4,3) (4,3) (51) Intensité du capital 20,7% 17,4%





Situation financière(4)







Trésorerie et équivalents de trésorerie 540 419 556 504 (2,9)



Total de l'actif 6 990 646 6 951 079 0,6



Endettement(5) 3 499 200 3 454 923 1,3



Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 2 253 428 2 199 789 2,4



Données par action(6)







Bénéfice (perte) par action







De base







lié(e) aux activités poursuivies 1,71 1,50 14,0



lié(e) aux activités abandonnées -- (0,07) (100,0)



lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,71 1,42 20,4



Dilué(e)





lié(e) aux activités poursuivies 1,70 1,49 14,1



lié(e) aux activités abandonnées -- (0,07) (100,0)



lié(e) aux activités poursuivies et abandonnées 1,70 1,41 20,6



Dividendes 0,58 0,525 10,5





(1) Les indicateurs de rendement clés présentés sur la base d'un taux de change constant sont obtenus en convertissant les résultats financiers de la période considérée libellés en dollars américains au taux de change de la période correspondante de l'exercice précédent. Pour le trimestre clos le 30 novembre 2018, le taux de change moyen utilisé aux fins de la conversion était de 1,3082 $ CA pour 1 $ US. (2) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2019, les frais d'intégration, de restructuration et d'acquisition étaient surtout imputables aux frais d'acquisition et d'intégration dans le secteur des Services à large bande américains, alors que ceux pour l'exercice précédent se rapportaient à un programme d'optimisation opérationnelle mis en oeuvre dans le secteur des Services à large bande canadiens, ainsi qu'à l'acquisition de FiberLight dans le secteur des Services à large bande américains. (3) Pour le trimestre clos le 30 novembre 2019, les acquisitions d'immobilisations corporelles se sont chiffrées à 120,4 millions $, selon un taux de change constant. (4) Au 30 novembre 2019 et au 31 août 2019. (5) L'endettement est défini comme le total de l'endettement bancaire, du solde à payer relativement à des regroupements d'entreprises et du capital de la dette à long terme. (6) Par action à droits de vote multiples et action subalterne à droit de vote.

