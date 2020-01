Anyline : levée de fonds en Série A de 12 millions de dollars, preuve de l'énorme potentiel de l'OCR mobile





Basé à Vienne, Anyline, éditeur de référence dans le domaine des solutions technologiques dédiées à la reconnaissance optique des caractères (OCR) collaborant avec Toyota, IBM et PepsiCo, a levé 12 millions de dollars de fonds en Série A, qui lui permettront de donner les moyens à un plus grand nombre d'entreprises d'entrer dans l'ère de la digitalisation.

À la manoeuvre : Project A, société berlinoise de capital-risque spécialisée dans les investissements opérationnels, soutenue par les investisseurs existants d'Anyline qui incluent Senovo, Johann « Hansi » Hansmann, et la Fondation Gernot Langes-Swarovski.

Les entreprises utilisent la technologie Anyline pour scanner et collecter des informations analogiques, telles que des documents d'identité, des numéros de série et des relevés de compteurs à l'aide de n'importe quel appareil mobile standard. Elle leur permet ainsi de gagner du temps et d'économiser des ressources tout en améliorant la qualité de leurs données grâce à la suppression de la saisie manuelle.

Ce capital sera essentiellement utilisé par Anyline pour doubler ses effectifs et ouvrir son premier bureau nord-américain à Boston au début de l'année 2020. Grâce à cette initiative, Anyline pourra proposer ses solutions OCR mobiles innovantes sur de nouveaux marchés et à destination de l'usine intelligente, la logistique, les services KYC et la fintech.

« Cet investissement, ainsi que l'enthousiasme dont ont fait preuve nos investisseurs tout au long du processus, met clairement en évidence le potentiel de croissance d'Anyline à mesure que le marché se développe », commente Lukas Kinigadner, PDG et cofondateur d'Anyline. « Les entreprises évoluent au sein d'un monde de plus en plus virtuel. Il est ainsi essentiel qu'elles puissent accéder à des technologies avancées qui leur donnent les moyens de digitaliser des supports auparavant analogiques. »

Selon Uwe Horstmann, partenaire du bailleur de fonds Project A : « Anyline propose une solution inégalée pour la vision artificielle, pertinente à la fois pour le secteur public et le secteur privé. Outre sa technologie de pointe extrêmement fiable, c'est la formidable équipe d'Anyline qui nous a motivés à investir. Nous sommes ravis et fiers de soutenir Anyline, d'un point de vue financier et d'un point de vue opérationnel. »

