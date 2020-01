MPEG LA introduit la licence à guichet unique pour Qi Wireless Power





MPEG LA, LLC a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la licence de portefeuille de brevets, Qi Wireless Power, en proposant un accès à guichet unique pour la norme de transfert de charge et d'énergie, sans fil, appelée Qi*, et développée par le Wireless Power Consortium.

« Tout comme Qi rend les produits mobiles plus mobiles en supprimant les fils des appareils sans fil, MPEG LA est ravie de rendre la technologie Qi facilement accessible sur le marché mondial, selon les mêmes modalités dans le cadre d'une licence efficace et abordable », a déclaré le président-directeur général de MPEG LA, Larry Horn.

Les titulaires de brevets initiaux de la licence de portefeuille de brevets, Qi Wireless Power, de MPEG LA sont ConvenientPower HK Limited, GE Hybrid Technologies, LLC, Koninklijke Philips N.V., et Robert Bosch GmbH.

« Nous saluons ces entreprises pour leur prévoyance, leur initiative et leur coopération afin de rendre possible une licence conjointe sous leurs brevets fondamentaux, au bénéfice du marché Qi », a déclaré Bill Geary, vice-président du développement commercial, chez MPEG LA ; « et nous invitons les autres titulaires de technologies couvertes par la norme Qi, à les rejoindre dans une offre d'accès à guichet unique, grâce à la licence Qi de MPEG LA. »

La licence de portefeuille de brevets, Qi Wireless Power, et un résumé des modalités de la licence peuvent être obtenus ici.

L'objectif de MPEG LA est d'offrir à tous, aux mêmes conditions et sous une licence unique, un accès mondial au plus grand nombre possible de brevets essentiels Qi Wireless Power. MPEG LA invite toute partie estimant disposer de brevets essentiels à la norme Qi Wireless Power à les soumettre, afin que les experts en brevets de MPEG LA puissent en évaluer le caractère essentiel, et les intégrer à la licence s'il est établi qu'ils sont effectivement essentiels. Les titulaires de brevets Qi Wireless Power, intéressés peuvent demander ici une copie des conditions et procédures régissant la soumission des brevets.

MPEG LA, LLC

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. Dès les années 1990, la société a créé le pool de brevets moderne permettant de produire les normes les plus largement utilisées dans l'histoire de l'électronique grand public, et étendant l'accès à d'autres technologies révolutionnaires. MPEG LA gère des programmes d'octroi de licence pour diverses technologies couvrant plus de 22 000 brevets dans 91 pays, avec environ 250 détenteurs de brevets et plus de 6 000 titulaires de licences. En aidant les utilisateurs à mettre en oeuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d'octroi de licences qui permettent d'accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d'action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour de plus amples informations, consultez www.mpegla.com.

* Le nom « Qi » est une marque déposée dans de nombreuses juridictions.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

