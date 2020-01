Distributed Bio collabore avec la Faculté de médecine de l'Université Washington





Distributed Bio, un leader mondial de l'optimisation computationnelle des banques d'anticorps monoclonaux entièrement humains, a le plaisir d'annoncer sa collaboration sur une recherche multicibles avec John DiPersio, MD, PhD, chef du service d'oncologie de la Faculté de médecine de l'Université Washington, et directeur adjoint de l'Alvin J. Siteman Cancer Center à Saint Louis. Distributed Bio utilisera sa plateforme d'ingénierie et de développement, exclusive d'anticorps SuperHuman afin de développer et d'optimiser des produits thérapeutiques en collaboration avec le Dr DiPersio.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le Dr DiPersio sur le développement d'anticorps », confie Jacob Glanville, cofondateur et président-directeur général de Distributed Bio. « La plateforme SuperHuman représente la culmination de nos dix années de recherches dans la conception de banques computationnelles. À partir de l'analyse de milliers de systèmes immunitaires humains avec notre plateforme d'apprentissage automatique, AbGenesis, nous avons récolté dans la nature les règles pour créer des répertoires thérapeutiques exceptionnels. Cela nous a permis de produire une banque de 76 milliards d'anticorps, qui contient plus de 5 000 résultats contre des antigènes, thermostables, non immunogènes, présélectionnés en fonction du sang humain, et développés à l'avance sur le plan thérapeutique pour éviter les délais d'ingénierie en aval. Cet ordre de grandeur permet de créer davantage de molécules qu'avec d'autres technologies, et permet à nos partenaires de rechercher des anticorps thérapeutiques ultra-spécifiques offrant une réactivité croisée entre espèces, dans des délais sans précédent. Les banques surmontent de nombreuses limitations inhérentes aux autres technologies de génération monoclonale, pour aboutir à une opportunité unique dans l'ingénierie : une banque capable de générer des résultats uniques et développables contre tous les antigènes testés, en permettant un taux de réussite régulier, contre des cibles qui étaient jusque-là pratiquement insurmontables : récepteurs RCPG, canaux ioniques, complexes CMH-peptides, anticorps à large spectre de neutralisation du VIH, anticorps anti-idiotypiques thérapeutiques, anticorps biépitopiques, et anticorps à réactivité croisée murins/PNH/humains. »

Selon les termes de leur collaboration, Distributed Bio utilisera sa banque d'anticorps SuperHuman pour développer de nouveaux anticorps thérapeutiques visant des cibles sélectionnées par le Dr DiPersio, et utilisera également sa technologie Tumbler pour optimiser les clones que celui-ci a déjà identifiés. Les principaux clones seront ensuite plus largement développés par le Dr DiPersio.

À propos de Distributed Bio

Distributed Bio est un groupe de biotechnologie spécialisé dans l'immuno-ingénierie computationnelle, autofinancée par la réussite de sa pile technologique de développement d'anticorps, d'optimisation et d'analyse, auprès de ses partenaires dans le secteur pharmaceutique. Notre mission consiste à faire progresser l'ingénierie biologique, par le biais du Big Data, de l'apprentissage automatique et de la conception axée sur l'immunologie computationnelle.

Créée par une équipe comprenant les inventeurs des technologies de séquençage des répertoires d'anticorps, la plateforme d'ingénierie et d'analyse de répertoires de TCR et d'anticorps, AbGenesis, permet aux partenaires d'analyser les répertoires d'anticorps par un séquençage à haut débit, un séquençage par la méthode de Sanger, et un dosage fonctionnel sans nécessiter de gros investissements dans un centre de données ou des bioinformaticiens spécialisés à l'échelon local. En utilisant AbGenesis pour analyser des milliers de banques d'anticorps et de répertoires d'anticorps, ils ont développé la banque d'anticorps optimisée par voie computationnelle, SuperHuman 2.0, la banque à chaîne légère unique, SLiC, la banque de VHH humanisés, Tungsten, la banque de développement de CAR-T, et la banque d'anticorps Cosmic.

En 2018, Distributed Bio a signé un contrat de partenariat exclusif avec Charles River, un fournisseur de premier plan en matière de services et produits essentiels pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, les agences gouvernementales et les principales institutions académiques.

