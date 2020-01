« Crisdesalazine », le médicament de GNT Pharma pour prévenir la démence, démontre son efficacité dans une étude clinique de phase III sur des chiens de compagnie atteints de démence





GNT Pharma a achevé avec succès un essai clinique de phase III pour crisdesalazine, un nouveau médicament pour le traitement du syndrome de dysfonctionnement cognitif ou la maladie d'Alzheimer chez les canidés.

Dans l'étude clinique menée sur 48 chiens de compagnie atteints de dysfonctionnement cognitif grave dans 7 hôpitaux vétérinaires parmi lesquels le Seoul National University Animal Hospital, le groupe traité avec le crisdesalazine a démontré une efficacité remarquable et significative par rapport au groupe placebo sur l'échelle de notation du dysfonctionnement cognitif canin, la mesure de résultat primaire, ainsi que sur l'échelle de la démence canine, la mesure de résultat secondaire. L'efficacité a été identifiée à la fois à la 4e et à la 8e semaine du traitement chez les chiens de compagnie qui ont reçu 5 mg/kg ou 10 mg/kg de crisdesalazine. Aucun effet secondaire n'a été observé en relation avec l'administration de crisdesalazine.

Le groupe de recherche Davis de l'Université de Californie a rapporté que 28 % des chiens de compagnie âgés de 11 à 12 ans et 68 % des chiens âgés de 15 à 16 ans souffrent de dysfonctionnement cognitif. Tandis que la durée de vie des chiens de compagnie augmente grâce aux progrès de la science et des soins vétérinaires, le taux de prévalence de la démence est également en hausse. Mais cette augmentation du nombre de chiens de compagnie atteints de démence fait apparaître un problème socio-économique grave du fait de l'absence de traitement pour les chiens atteints de démence.

Crisdesalazine est un médicament à cibles multiples développé pour fournir un effet antioxydant puissant et une action anti-inflammatoire sûre afin d'empêcher les plaques amyloïdes, les enchevêtrements neurofibrillaires et la neurodégénérescence à l'origine de la maladie d'Alzheimer et de la démence chez les chiens de compagnie. Plus tôt, les scientifiques de GNT Pharma ont prouvé que crisdesalazine réduisait les plaques amyloïdes et la mort neuronale tout en améliorant les fonctions cognitives dans les modèles murins de la maladie d'Alzheimer.

« La démonstration de l'innocuité et de l'efficacité remarquable de crisdesalazine chez les chiens de compagnie atteints de démence est un résultat révolutionnaire et nous avons récemment déposé une demande de brevet PCT, » a déclaré le docteur Jin Hwan Lee, directeur de la division Santé animale chez GNT Pharma.

« Nous prévoyons d'achever son étude clinique de phase II dans les 2 ou 3 prochaines années pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, » a déclaré le docteur Byoung Joo Gwag, PDG de GNT Pharma et inventeur du crisdesalazine. « Nous prévoyons également de soumettre une demande auprès du Ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments au deuxième trimestre pour l'étude clinique de crisdesalazine pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. »

