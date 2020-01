Invitation aux médias - Maternelles 4 ans - Le gouvernement doit éviter de provoquer la fermeture de services de garde





MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La CSN organise une marche qui aboutira au bureau du premier ministre Legault pour demander au gouvernement de tenir compte des analyses réalisées par son propre ministère de la Famille en septembre 2019. Ces chiffres devraient l'inciter à ralentir et mieux cibler le déploiement des maternelles 4 ans ( https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/nouvelles-places/cartes-territoriales/Pages/index.aspx ).

Les cartes du ministère montrent en effet que plusieurs MRC du Québec sont en surplus de places de services de garde éducatifs et de nombreuses autres MRC sont à l'équilibre. Ouvrir rapidement des maternelles 4 ans à ces endroits ne serait pas un déploiement qui se ferait en complémentarité avec le réseau de la petite enfance. Au contraire, cela risque d'accélérer la fermeture de places déjà en cours dans les milieux familiaux régis et subventionnés.

Date : 15 janvier 2020

Heure et endroit : Début de la marche à 12 h 30 aux coins des rues Sainte-Catherine Ouest et Lambert-Closse. Les discours se tiendront vers 13 h 20 sur l'avenue McGill College près de Sainte-Catherine. Des entrevues individuelles seront possibles pendant la marche ou après les discours.

Qui : Plusieurs dizaines d'éducatrices en CPE et de responsables de service de garde (RSG) en milieu familial régi et subventionné.

Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN

Louise Labrie, responsable du secteur CPE à la FSSS-CSN.

Karine Morisseau, responsable du secteur RSG à la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) représente plus de 13?000 membres dans les services de garde éducatifs partout au Québec et est l'organisation la plus représentative pour le secteur des services de garde éducatifs.

