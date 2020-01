GARP lance un certificat sur la durabilité et les risques climatiques





La Global Association of Risk Professionals (GARP) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau certificat sur la durabilité et les risques climatiques (en anglais, SCR), conçu pour aider les professionnels à comprendre et gérer les impacts économiques et opérationnels potentiels d'un changement climatique sur leurs entreprises.

« Alors que les entreprises commencent à identifier le changement climatique comme un risque financier, les gestionnaires vont devoir ajouter de plus en plus la gestion des risques climatiques à leurs compétences, non seulement les gestionnaires de la finance mais aussi dans des disciplines telles que la gestion de chaînes d'approvisionnement, opérationnelle et technologique », a déclaré Jo. Paisley, coprésident du GARP Risk Institute.

La décision de lancer le certificat SCRTM de la GARP a été soutenue par une étude mondiale sur les professionnels du risque que la GARP a récemment menée. Sur les 943 répondants à l'étude, 85 % ont indiqué qu'ils auraient besoin d'une meilleure connaissance de la durabilité et des risques climatiques (SCR) à l'avenir. De plus, 82 % des répondants s'attendaient à ce que leur propre entreprise se focalise à long terme sur les SCR.

Le certificat SCR, premier programme véritablement à l'échelle mondiale sur la gestion des risques climatiques, comprendra des modules sur les politiques et la réglementation ; la finance verte et durable ; la science, les effets et la mesure des risques liés au climat ; l'analyse du scénario ; et les problèmes émergents tels que les effets sur la santé et les impacts géopolitiques.

« Nous avons développé le programme SCR en liaison avec les meilleurs spécialistes du climat, notamment les professionnels de l'industrie, les universitaires et les régulateurs », a déclaré Bill May, responsable mondial des certifications et des programmes éducatifs à la GARP. « Nous mettrons régulièrement à jour notre programme pour donner aux chefs d'entreprise les meilleurs outils - et identifiants - pour réussir dans ce secteur en évolution rapide. »

Le certificat SCR sera disponible en ligne dans le monde entier pour un montant de 650 dollars américains. Le temps de préparation variera, mais on estime que les candidats devront consacrer environ de 100 à 130 heures de lecture et de préparation à l'examen final d'une durée de trois heures ; celui-ci sera proposé pendant les créneaux sélectionnés tout au long de l'année. Les candidats peuvent passer le test à choix multiples dans les centres de test informatisés du monde entier ou, le cas échéant, être surveillés à distance depuis n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet haut débit.

Les inscriptions commenceront le 1er juin 2020. Les parties intéressées peuvent s'inscrire pour recevoir plus d'informations sur le site www.garp.org/scr.

À propos de la Global Association of Risk Professionals

La Global Association of Risk Professionals est une organisation non partisane à but non lucratif axé sur la mise en valeur de la pratique de gestion des risques. La GARP offre une certification des risques basée sur les fonctions - le Financial Risk Manager® et Energy Risk Professional® - ainsi que le certificat Sustainability and Climate Risktm et des opportunités de formation continue grâce au développement professionnel continu. Grâce à la GARP Benchmarking Initiative et au GARP Risk Institute, la GARP parraine la recherche en gestion des risques et favorise la collaboration entre les professionnels, les universitaires et les régulateurs.

Fondée en 1996 et dirigée par un conseil d'administration, la GARP a son siège à Jersey City, dans le New Jersey, et possède des bureaux à Londres, Washington, D.C., Beijing et Hong Kong. Plus d'informations disponibles sur le site garp.org ou suivez le GARP sur LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Liens connexes :

http://www.garp.org/scr

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 15:10 et diffusé par :