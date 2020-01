Invicro et Paige s'associent pour offrir des services complets de profilage de biomarqueurs tissulaires





Invicro LLC, une filiale de Konica Minolta et Paige, Inc., le chef de file en pathologie computationnelle, ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique visant à fournir des solutions de pathologie intégrées pour soutenir les commanditaires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique dans leurs initiatives de découverte et de développement de médicaments. Invicro est un fournisseur mondial de biomarqueurs d'imagerie, de services de laboratoire de base, d'analyses avancées et de solutions logicielles pour la découverte et le développement de médicaments. Paige est un pionnier dans la transformation du diagnostic et du traitement du cancer par l'intelligence artificielle (IA) de niveau clinique.

Dans le cadre de ses services de pathologie, Invicro fournit actuellement une vaste gamme de services de tests et d'analyses de laboratoire CAP-CLIA, y compris l'histologie de base, le développement d'essais personnalisés, l'immunohistochimie multiplex (m-IHC) et sa nouvelle technologie, Quanticelltm. Quanticell est un test IHC à base de nanoparticules très sensible, sans amplification et quantitatif qui peut détecter simultanément des cibles médicamenteuses à faible expression, des cellules immunitaires et des produits thérapeutiques dans des échantillons de tissus.

Grâce à cette alliance stratégique, Invicro peut désormais représenter les solutions de diagnostic numérique et de biomarqueurs de Paige sur le marché mondial des services pharmaceutiques. " Nous sommes très heureux de collaborer avec Paige en tant que partenaire privilégié de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique pour des services basés sur leurs capacités d'IA de pointe, " a déclaré George Abe, premier vice-président des affaires émergentes et du développement de l'entreprise chez Invicro. " Avec les progrès rapides dans le développement des immunothérapies, particulièrement en oncologie, cette alliance offre aux commanditaires des solutions de biomarqueurs transformationnels à tous les stades de développement des médicaments, ainsi que le développement et la validation de diagnostics compagnons (CDx). "

Soutenu par la première désignation FDA " Breakthrough Device " (dispositif précurseur) pour l'IA en pathologie et en oncologie et le premier marquage CE pour Paige Prostate et Paige Insight, Paige offre une collaboration transparente entre les équipes et les sites et déploie des capacités d'apprentissage approfondi à grande échelle. Les solutions de pathologie computationnelle alimentées par la robuste infrastructure d'apprentissage machine de Paige visent à améliorer la stratification des patients, à mettre à l'échelle et à augmenter les flux de travail et à améliorer la reproductibilité.

" Paige est très heureux de s'associer à Invicro pour aider à développer l'espace des biomarqueurs d'imagerie, " a déclaré Leo Grady, PDG de Paige. " Ensemble, Invicro et Paige offriront de façon unique une suite complète de solutions de pathologie numérique et de tests numériques, permettant aux commanditaires de détecter, de quantifier et de caractériser avec précision les tumeurs dans le contexte des tissus. "

Comme les deux entreprises possèdent des technologies de pointe et une expertise approfondie en matière d'apprentissage, la nature complémentaire de cette relation aidera à maximiser la productivité et l'efficacité, à réduire les délais d'exécution et, surtout, à offrir des traitements plus personnalisés aux patients.

À propos d'Invicro

Basée à Boston, dans le Massachusetts, Invicro a été fondée en 2008 avec des bureaux, des laboratoires et des cliniques dans le monde entier, d'un océan à l'autre aux États-Unis, en Europe et en Asie, qui soutiennent les principales entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et les meilleures universités de recherche. L'équipe multidisciplinaire d'Invicro fournit des solutions pour aider à améliorer la découverte et le développement de médicaments qui changent la vie à tous les stades du développement des médicaments (Phase 0-IV), en utilisant toutes les modalités dans un large éventail de domaines thérapeutiques, y compris la neurologie, l'oncologie, la cardiologie et l'immunologie. Les services de biomarqueurs quantitatifs, les outils analytiques avancés et les services opérationnels cliniques d'Invicro sont soutenus par leurs plateformes informatiques logicielles de pointe, VivoQuant® et iPACS®.

Invicro est une société de Konica Minolta et fait partie de leur initiative de médecine de précision, qui vise à accélérer la médecine personnalisée, à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et à développer des technologies thérapeutiques innovantes pour des besoins médicaux non satisfaits. Avec leur société soeur, Ambry Genetics, Invicro développe et exploite les dernières approches en matière de biomarqueurs quantitatifs, y compris l'imagerie, la pathologie quantitative et la génomique. Visitez www.invicro.com pour plus d'informations.

À propos de Konica Minolta

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) est une société internationale de technologie numérique dotée de qualités fondamentales dans les domaines de l'imagerie et de l'analyse de données, de l'optique, des matériaux et de la nano-fabrication. Grâce à l'innovation, Konica Minolta crée des produits et des solutions numériques destinés à améliorer les entreprises et la société, aujourd'hui et pour les générations à venir. Dans ses activités de technologies d'affaires, de soins de santé et au contact de l'industrie, Konica Minolta aspire à devenir un fournisseur de valeur intégrée qui met à profit toute son expertise pour offrir des solutions complètes aux problèmes les plus pressants de ses clients, collabore avec ses partenaires pour garantir la durabilité de ses solutions, anticipe et aborde les problèmes de demain, et adapte chaque solution afin de répondre aux besoins uniques et spécifiques de ses clients estimés. En exploitant ces capacités, Konica Minolta contribue à l'amélioration de la productivité et à la modification des flux de travaux de ses clients, et fournit des solutions de services de pointe adaptées à l'ère de l'IdO. Basée à Tokyo et présente dans plus de 50 pays, Konica Minolta emploie plus de 43 000 personnes qui répondent aux attentes d'environ deux millions de clients dans plus de 150 pays. Konica Minolta est cotée à la Bourse de Tokyo (TSE4902). Pour de plus amples informations, veuillez visiter : https://www.konicaminolta.com/

À propos de Paige, Inc.

Paige a été fondée au début 2018 par les leaders mondiaux de la pathologie et de l'IA au Memorial Sloan Kettering. La société développe des technologies informatiques puissantes et de qualité clinique pour transformer le diagnostic, le traitement, la découverte de biomarqueurs et le développement de médicaments contre le cancer. Avec l'IA positionnée pour ouvrir un nouvel avenir dans les soins du cancer, Paige a créé un écosystème natif de l'IA qui permet aux équipes de pathologie d'obtenir des diagnostics et des recommandations de traitement de meilleure qualité, plus rapidement et à moindre coût. De plus, Paige accélère la découverte de nouveaux biomarqueurs et sa plateforme est conçue pour générer de nouvelles connaissances sur les voies de transmission et l'efficacité des médicaments. Paige s'engage à fournir la technologie d'une manière qui s'intègre de façon transparente aux systèmes de flux de travail des hôpitaux et des laboratoires et qui assure la sécurité, l'exactitude, la sécurité et la confidentialité des données.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.Paige.ai, Twitter et LinkedIn.

