IGI désigne Robin Sidders au poste de chef des Relations avec les Investisseurs





International General Insurance Holdings Limited (IGI), Le géant de la réassurance International, a annoncé la désignation de Robin Sidders au poste de chef des Relations avec les Investisseurs.

Robin jouit d'une expérience de 25 ans en leadership en matière de communications financières stratégiques et de relations avec les investisseurs, occupant notamment le poste de Directrice des Relations avec les Investisseurs pour plus de 14 ans chez PartnerRe, un réassureur pionnier international multi-lignes coté auparavant à la Bourse de New York avec une capitalisation boursière de 7 milliards de dollars. Elle a accompagné les importants changements réglementaires, d'affaires et de leadership connus par l'entreprise, dont le point culminant a été la vente et la radiation de PartnerRe.

Basée à Londres, Robin prendra ses fonctions le lundi 13 janvier 2020. Chez IGI, Robin travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction exécutive et de haute direction, ainsi qu'avec le conseil d'administration, pour concevoir et diriger la stratégie des relations avec les investisseurs de l'entreprise. Elle vise également à mettre un accent particulier sur les communications financières, l'accès et la visibilité des entreprises et les relations avec la communauté des investisseurs, jouant ainsi un rôle primordial dans la transition d'IGI vers un cadre de société publique.

En octobre 2019, IGI a annoncé qu'elle cherchait une cotation du marché public américain au NASDAQ, facilitée par son accord de regroupement d'entreprises avec la société Tiberius Acquisition Corporation basée aux Etats-Unis. Il est prévu que la cotation au NASDAQ aura lieu lors du premier trimestre de 2020, sous réserve des approbations réglementaires requises.

"Nous sommes ravis d'intégrer Robin à bord pour devenir membre de l'équipe d'IGI", a déclaré Wasef Jabsheh, PDG de IGI. "IGI est au bord d'une transition importante dans son évolution, et Robin, grâce à ses nombreuses années d'expérience dans les sociétés publiques et sa connaissance du marché de l'assurance et de la réassurance, jouera un rôle primordial dans cette transition".

Pour sa part, Robin a souligné : "Je suis ravie de rejoindre IGI et de participer à cette expérience à un moment si important de l'évolution de l'entreprise". "Au cours de ses 19 ans d'expérience, IGI a établi une culture entrepreneuriale unique avec une équipe solide, et j'aspire à travailler avec eux pour évoluer vers une vie de société publique réussie", a-t-elle ajouté.

À propos d'IGI :

International General Insurance Holdings Limited, est enregistré auprès du Centre financier international de Dubaï (DIFC), il opère aux Bermudes, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, en Malaisie, au Maroc et détient une filiale à 100 % au Royaume-Uni.

IGI Bermudes est un réassureur de classe 3B régi par la Bermuda Monetary Authority (BMA). Cette filiale est la principale entité de souscription du Groupe. Le Groupe possède également une succursale à Labuan, en Malaisie, inscrite en tant que réassureur offshore de deuxième niveau.

IGI Bermudes et IGI Royaume-Uni ont toutes les deux une notation A- avec perspective stable de Standard & Poor's et A- (Excellent) avec perspective stable d'A.M Best.

Le Groupe de sociétés IGI souscrit un portefeuille mondial dans plusieurs secteurs : énergie, immobilier, maritime, ingénierie, assurances, protection juridique, directeurs et chefs exécutifs, institutions financières, aéronautique générale, ports et terminaux, violence politique, exploitation forestière et traités de réassurance proportionnelle.

International General Insurance Holdings Limited détenait plus de 950 millions de dollars américains d'actifs au 30 juin 2019.

Pour plus d'informations, veuillez consultez le site www.iginsure.com ou par email à info@iginsure.com.

