Invitation aux médias - La ministre Mélanie Joly annoncera des investissements destinés à la croissance de deux entreprises et d'un organisme innovants de la Beauce





SAINTE-MARIE-DE-BEAUCE, QC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada pour soutenir la croissance des entreprises Beaucinox et Usitechnov et de l'organisme Développement PME Chaudière-Appalaches, tous trois établis dans la région de la Beauce.

Les représentants des médias sont invités à participer à la visite de Beaucinox qui précédera la conférence de presse.

Date :

Mercredi 15 janvier 2020

Heure :

14 h 45

Lieu :

Beaucinox inc.

1873, route du Président-Kennedy Nord

Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)

G6E 3N7

