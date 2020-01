La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) annonce la publication du premier rapport sur le développement durable lors du premier semestre 2020





La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) participera à la seconde édition du "Forum d'Abou Dhabi pour la Finance Durable" tenue sous l'égide de la "Semaine de la Durabilité 2020 d'Abou Dhabi", l'un des événements proéminents de développement durable au monde qui se déroule du 11 au 18 janvier 2020 à la capitale Abou Dhabi.

ADX est l'un des signataires de la "Déclaration d'Abou Dhabi pour la Finance Durable" et membre de "l'Initiative des bourses pour un investissement durable" (SSE). Aujourd'hui, La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) a annoncé qu'elle publiera son premier rapport sur les critères environnemental, social et de gouvernance (ESG) au premier semestre de l'année 2020. Le rapport sera publié chaque année, et il représente le premier du genre dans la région.

L'annonce intervient quelques mois après la publication d'ADX d'un ensemble de directives concernant les déclarations sur les critères environnemental, social et de gouvernance (ESG) pour encourager les sociétés cotées à suivre son exemple et intégrer les questions d'ESG dans leur entreprise pour tester leur efficacité et agir en conséquence. Cela encouragera les sociétés cotées à publier leurs rapports de développement durable, et illustre l'engagement d'ADX à promouvoir la durabilité sur les marchés financiers.

ADX aspire à participer activement aux débats du forum, qui constitue une opportunité importante pour rencontrer différents dirigeants du monde entier. ADX discutera des moyens d'intégrer la durabilité dans les cadres réglementaires des institutions d'investissement et la coopération avec les leaders du secteur local et international. Cela améliorera la communication, les connaissances et la sensibilisation dans le domaine du financement durable, et aidera également à explorer les opportunités actuelles et futures pour les secteurs de la finance durable et des investissements en capital, afin d'obtenir des résultats économiques, sociaux et environnementaux positifs.

S.E. Khalifa Salem Al Mansouri, Directeur général d'ADX, a déclaré : "L'un des objectifs stratégiques d'ADX consiste à faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) grâce à la Finance Durable. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que ADX publiera son premier rapport annuel sur les critères environnemental, social et de gouvernance (ESG) au premier semestre de l'année 2020. Le rapport est essentiel pour faire avancer notre Ordre du jour sur la Finance Durable et promouvoir des normes de durabilité supérieures. Il marque également une étape significative vers l'amélioration de la compétitivité d'ADX et l'attraction d'investissements plus durables à Abou Dhabi".

Son Excellence a poursuivi : "Conformément aux investissements croissants effectués par les entreprises qui mettent en oeuvre la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise, nous visons à développer et à positionner ADX comme un centre d'investissement durable dynamique et prospère qui soutient la formation, la levée et le déploiement des capitaux ainsi que la création et l'émission des produits pour atteindre des objectifs économiques, sociaux et environnementaux positifs".

"Les engagements des entreprises à développer des stratégies qui intègrent les normes du rapport tracent la voie à des investissements soutenus par une somme de 83 billions de dollars américains provenant de divers Fonds de Gestion d'Actifs. Ces fonds seront destinés aux entreprises qui appliquent les normes environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise. De nouveaux instruments et politiques financiers sont parmi les composantes instrumentales qui constitueront la finance durable, et le rapport d'ADX sur les critères environnemental, social et de gouvernance (ESG) encouragera le monde des affaires à adopter des pratiques conformes aux normes de durabilité environnementale et sociale", a ajouté Son Excellence.

En adoptant ces normes supérieures, ADX serait en harmonie avec "Vers les 50 prochaines" qui décrit le plan de développement stratégique des Émirats Arabes Unis. Celui-ci vise à construire une économie durable, diversifiée et à forte valeur ajoutée qui contribue positivement à une transition vers un nouveau paradigme de développement durable mondial. Le rapport d'ADX sur les critères environnemental, social et de gouvernance (ESG) renforce les principes directeurs de la Finance Durable et encourage la création d'opportunités d'investissement tout en renforçant la qualité et l'utilité des investissements durables aux UAE.

À propos de la Bourse d'Abou Dhabi (ADX) :

La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) a été établie le 15 novembre 2000 par la loi locale n° (3) de 2000, dont les dispositions confèrent au marché une entité juridique de statut autonome, de finance et de gestion indépendantes. La loi confère également à ADX les pouvoirs de surveillance et d'exécution nécessaires pour exercer ses fonctions.

ADX est un marché pour la négociation de titres ; y compris les actions émises par les sociétés par actions publiques, les obligations émises par les gouvernements ou les sociétés, les fonds négociés en bourse et tout autre instrument financier approuvé par la Securities and Commodities Authority des Émirats Arabes Unis (SCA).

En 2014, ADX a été mise à niveau vers le statut de "Marché Émergent" par MSCI et S&P Dow Jones. ADX a été déjà classée en tant que Marché Émergent par FTSE en 2009 et par S&P et Russell Investments en 2011.

