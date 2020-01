Premier partenariat conclu par HomeServe plc avec les services publics japonais





HomeServe Japan Corporation ("HomeServe Japan"), une coentreprise établie entre HomeServe plc et Mitsubishi Corporation, a signé aujourd'hui son premier partenariat de services publics avec Chugoku Electric et commencé les essais préalables à une commercialisation avec des propriétaires de logements.

Deux produits sont en cours de commercialisation auprès des propriétaires de logements japonais - un câblage électrique et une couverture de climatisation combinés; ainsi qu'une couverture de tuyauterie complète. Comme dans d'autres régions du monde desservies par HomeServe, ces produits visent à répondre aux besoins des propriétaires souhaitant éviter les frais et désagréments imprévus consécutifs à une réparation imprévue de leur logement.

Le modèle commercial actuellement déployé est similaire à celui, réussi, d'adhésion de HomeServe au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Amérique du Nord. En échange de la signature d'un accord de partenariat d'affinité de longue durée avec HomeServe Japan, Chugoku Electric perçoit une commission sur chaque vente et travaux de rénovation. HomeServe Japan, qui est chargé de la commercialisation et des services aux propriétaires de logements, s'est associé à des fournisseurs locaux pour exécuter le contrat de services. Les produits sont entièrement couverts par un assureur local.

H Stephen Phillips, PDG mondial du Développement commercial international de la société, a déclaré: "Nous sommes ravis de l'accueil reçu par notre proposition de services auprès des services publics japonais. Le secteur du gaz et de l'électricité, nouvellement déréglementé, recherche de nouveaux moyens d'offrir de la valeur à ses clients, et HomeServe possède un modèle éprouvé et testé qui les aidera à y parvenir. Chugoku Electric est un acteur majeur du secteur, qui dessert 2,9 millions de foyers dans l'ouest du Japon. C'est l'un des principaux fournisseurs d'électricité aux 53 millions de foyers japonais."

"Le fait que nous ayons commencé à commercialiser nos produits au Japon en moins d'un an témoigne de la solidité de la coentreprise établie entre HomeServe et Mitsubishi Corporation. Les solides relations commerciales de Mitsubishi Corporation avec le secteur japonais des services publics, ainsi que notre équipe combinée sont impatients d'offrir un nouveau service exemplaire au marché japonais," a-t-il ajouté.

A propos de HomeServe

HomeServe est une entreprise internationale de réparation et d'amélioration de la maison qui fournit aux personnes un accès aisé aux ouvriers spécialisés et à la technologie nécessaire pour réaliser facilement des réparations et améliorations de leur logement. HomeServe est coté à la Bourse de Londres, avec une capitalisation boursière de 4,3 milliards de Livres Sterling.

