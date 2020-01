Rad Power Bikes ajoute des vélos électriques polyvalents à sa gamme européenne





La marque mondiale de vélos électriques en vente directe au consommateur va lancer de nouveaux vélos électriques de 250 W à pneus larges et pliants

UTRECHT, Pays-Bas, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Rad Power ® Bikes ajoute les tout nouveaux modèles RadRhino Step-Thru Electric Fat Bike et RadMini Electric Folding Fat Bike à sa gamme européenne, deux modèles qui représentent l'engagement de la marque pour concevoir des vélos électriques qui sont construits pour tout et pour tous.

Représentant le dernier ajout de la gamme internationale de Rad Power Bikes, le RadRhino Step-Thru 1 combine la force, la stabilité et la polyvalence du modèle RadRhino original avec un cadre passe-pied qui répond aux besoins de tous les utilisateurs.

Une nouveauté pour les marchés européens, le RadMini 4 a été construit en gardant à l'esprit le voyageur et l'aventurier tout terrain, et propose un design de châssis pliant compact, des pneus tout terrain 50,8 cm par 8,4 cm et une fourche à suspension avant. Le RadMini et le RadRhino Step-Thru offriront chacun un moto-réducteur de 250 W.

En outre, la marque de vente directe au consommateur de vélos électrique lancera le dernier modèle du RadRhino 5 en versions 750 W et 250 W. Le RadRhino, le RadRhino Step-Thru et le RadMini, présentent de nouvelles mises à niveau, dont des garde-boues standard, des phares halo avec une meilleure visibilité latérale et une mise à jour des couleurs et des autocollants.

« Nous avons été vraiment enchantés par le retour que nous avons reçu concernant les vélos électriques 250 W que nous avons lancés l'année dernière et nous sommes heureux d'ajouter encore plus d'options dans cette catégorie », a déclaré Arno Saladin, le directeur européen des affaires de Rad Power Bikes. « Le RadRhino Step-Thru est un vélo incroyablement agile qui se manie bien et qui pourra convenir à plus d'utilisateurs, tandis que le RadMini est le vélo électrique compact axé sur l'aspect utilitaire que nos clients ont demandé. »

Le RadRhino Step-Thru 1, le RadMini 4 et le RadRhino 5 250 W seront disponibles au prix de 1 599 ?, tandis que le RadRhino 5 750 W sera disponible au prix de 1 699 ?. Chaque nouveau modèle sera bientôt disponible en précommande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.radpowerbikes.eu.

À propos de Rad Power ® Bikes

Rad Power ® Bikes est la plus grande marque de vélos électriques en Amérique du Nord. Fondée en 2007, l'entreprise mondiale axée sur un rapport direct au consommateur jouit d'une gamme complète de vélos électriques et accessoires abordables qui changent la façon dont les gens et les marchandises circulent. L'entreprise conçoit tous ses produits en interne à son siège de Seattle et compte des bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique et à Utrecht, aux Pays-Bas. L'équipe constituée d'adeptes passionnés de vélos électriques, de concepteurs de produits et d'entrepreneurs, crée des vélos électriques qui sont construits pour tout et pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1076114/Rad_Power_Bikes_RadRhino_Step_Thru.jpg

