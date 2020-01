Des fichiers sonores pour connaître la prononciation de toponymes autochtones





QUÉBEC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le paysage toponymique s'enrichissant de plus en plus de nouveaux noms de lieux d'origine autochtone, la Commission de toponymie ajoute dorénavant dans la Banque de noms de lieux du Québec des fichiers sonores qui permettent d'entendre la prononciation de toponymes autochtones et d'apprécier la richesse de ce patrimoine culturel.

L'Année internationale des langues autochtones, qui vient de se terminer, était le moment tout désigné pour démarrer cette implantation. Ainsi, dans une première étape, des fichiers audio de prononciation pour 125 nouveaux noms en langue inuktitute ont été mis en ligne. Cet ajout a été rendu possible grâce à la collaboration de l'Institut culturel Avataq. À terme, la Commission souhaite offrir la possibilité d'écouter la prononciation de tous les noms de lieux d'origine autochtone diffusés dans sa banque.

Faits saillants

La Commission de toponymie a ajouté des fichiers sonores à la fiche de 125 noms de lieux d'origine autochtone de la Banque de noms de lieux du Québec. À terme, la Commission souhaite que chaque toponyme d'origine autochtone soit accompagné de sa prononciation.

Créée en 1912, la Commission procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

En 2018-2019, la Commission a officialisé 1 505 noms de lieux, dont 217 toponymes autochtones.

Lien connexe

Site Web de la Commission de toponymie : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toponymie-autochtone/liste-noms-autochtones-traditionnels/prononciation-noms-autochtones.aspx.

https://www.facebook.com/OQLF.QC/

https://www.instagram.com/oqlf.qc/

https://twitter.com/oqlf

SOURCE Commission de toponymie

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 11:53 et diffusé par :