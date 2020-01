Neustar présente UltraThreat Feeds, pour une sécurité des données plus efficace





Neustar®, Inc., société mondiale de services d'information et leader en matière de résolution d'identité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'UltraThreat Feeds, un nouveau service qui permet à ses clients d'entreprise d'accéder à des données en temps réel sur les menaces, afin de les aider à mieux identifier les cyber-menaces au fur et à mesure de leur évolution. Conçu par les experts en sécurité de Neustar et des chercheurs universitaires de premier plan, ce service - unique à Neustar - permet aux équipes de sécurité et de renseignement sur les menaces de toutes tailles d'accéder à des flux de menaces basés sur des analyses et des observations issues des données décisionnelles étendues de Neustar en matière de DNS, OneID et IP.

En incorporant des données exclusives dérivées de la plateforme de résolution d'identité Security Portfolio & OneID de Neustar, les flux UltraThreat peuvent être incorporés dans la plateforme existante d'un client pour fournir des données de qualité supérieure sur les menaces et fournir des informations précieuses sur les menaces uniques et en développement en temps quasi réel.

" Le coût moyen d'une atteinte à la protection des données s'élevant maintenant à près de 4 millions de dollars, les entreprises investissent des ressources importantes dans des solutions de renseignements sur les menaces pour mieux se défendre. L'un des changements clés est l'activation des outils de sécurité des réseaux et des applications avec une meilleure connaissance en temps réel des menaces actives, " a déclaré Rodney Joffe, directeur de la sécurité, technologue principal et associé chez Neustar. " Par exemple, les SIEM, les TIP, les pare-feux de prochaine génération, les IPS/IDS, les WAF et les pare-feux DNS ont tous besoin de données sur les menaces pour alimenter leurs fonctions de sécurité afin de détecter et de bloquer les acteurs malveillants. Le service UltraThreat Feeds de Neustar fournit des données de menace riches et détaillées, donnant aux utilisateurs la possibilité d'identifier les indicateurs de compromission ou d'activité malveillante en temps quasi réel et d'agir en conséquence pour limiter ou même prévenir les attaques. "

Les UltraThreat Feeds permettent aux clients de Neustar d'identifier :

Les algorithmes de génération de domaines malveillants (" DGA ") - Lorsque des acteurs malveillants enregistrent l'un des milliers de domaines créés par les DGA dans leurs logiciels malveillants, et qui permettent ensuite aux acteurs de contrôler les hôtes infectés à partir de leurs serveurs de commande et de contrôle (C2).

Tentatives suspectes de tunneling DNS - Lorsque les domaines exploitent le protocole DNS pour créer un " tunnel " afin d'exfiltrer les données au-delà des mesures de sécurité des clients.

Les domaines nouvellement observés - Lorsqu'un domaine avec peu ou pas d'historique est soudainement actif, ce qui présente un risque accru.

Les mises à jour de domaine (serveur de nom ou adresse IP d'hébergement) - Lorsqu'il y a des indications qu'un domaine a été détourné.

L'usurpation de domaine (Business Email Compromise) - Lorsque de fausses personnes en ligne trompent les victimes pour qu'elles effectuent des transactions frauduleuses en imitant ou en ressemblant à des domaines légitimes.

Le service UltraThreat Feeds de Neustar a un avantage sur ses concurrents, grâce à la disponibilité de ses propres actifs de données uniques, y compris les données DNS épuisées collectées à partir des plus de 100 milliards de requêtes reçues chaque jour de 30 noeuds répartis dans le monde entier et complétées par l'intelligence et l'analyse des adresses IP traitées dans la suite de produits Neustar. Combiné à l'analyse comportementale et à la recherche basée sur des modèles, cet avantage permet à Neustar d'obtenir des informations véritablement uniques sur les activités malveillantes. Grâce aux informations fournies par le réseau DNS récursif et autoritaire de Neustar, Neustar OneID, la géolocalisation IP Intelligence et les données sur les risques, UltraThreat Feeds peut fournir une vue exclusive des menaces mondiales pour aider à identifier et arrêter le trafic malveillant, tant entrant que sortant.

" Avec la sophistication croissante des attaquants et le regain d'agressivité des adversaires des États nations qui se concentrent sur l'espionnage industriel, de nombreuses organisations tentent de trouver comment exploiter correctement ces services [de renseignements sur les menaces] pour se protéger, " ont écrit les analystes de Forrester Josh Zelonis et Joseph Blankenship dans le rapport The Forrester Tech Tidetm : Zero Trust Threat Detection And Response, Q1 2019.

Pour plus de détails techniques sur UltraThrea Feeds de Neustar, visitez https://www.home.neustar/security-intelligence/ultra-threat-detection-feeds.

