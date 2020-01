Locweld annonce un partenariat exclusif avec Valmont Utility





Les entreprises de services publics ainsi que les entrepreneurs bénéficieront d'une livraison plus rapide de pylônes à treillis de qualité

CANDIAC, QC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La société LocweldMD - un leader dans la fabrication de pylônes en acier à treillis en Amérique du Nord - est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de partenariat exclusive avec ValmontMD Utility, une division de ValmontMD Industries Inc., un important fabricant et distributeur de produits et services d'infrastructure.

Ensemble, les deux chefs de file de l'industrie comptent livrer aux entreprises et entrepreneurs de services publics la meilleure solution en matière de conception et de fourniture de structures à treillis pour les projets de grande envergure.

L'usine de Valmont située à Halol en Inde agira comme sous-traitant exclusif de Locweld pour le marché nord-américain, ce qui résultera en une capacité annuelle conjointe de 80 000 tonnes. Locweld assurera la livraison rapide, la gestion de projet et la planification logistique de sorte que les clients pourront compter sur des pylônes de la même qualité en provenance des deux installations de fabrication.

« Dans la création de ce partenariat, nous étions animés par le souci de bien servir la clientèle. Nous voulons que toutes les entreprises de services publics ainsi que les entrepreneurs d'Amérique du Nord sachent qu'elles continueront d'obtenir un service local », dit Pierre Lavoie, Président de Locweld. « Faire évoluer notre modèle d'affaires est fondamental pour maintenir notre compétitivité face aux fabricants étrangers de structures à treillis à bas prix. Nous avons considéré d'autres sociétés comme partenaire, mais Valmont c'est avéré un choix évident pour ses activités, sa qualité et ses valeurs similaires aux nôtres, mais aussi pour le sentiment de confiance mutuel qui s'est installé entre nous. Le nouveau modèle d'affaires offrira une option unique et novatrice pour les grands projets de pylônes à treillis nord-américains. »

« Notre partenariat sera très complémentaire, puisque Valmont et Locweld ont beaucoup de points en commun », explique Aaron Schapper, Vice-Président Principal, Valmont Infrastructure. « Nous sommes tous deux des chefs de flle dans le secteur des infrastructures de services publics de par la qualité de nos produits et services. Étant bien établis dans le marché, nous visons une amélioration continue et nous cherchons à en faire encore plus pour nos clients avec la plus grande efficacité possible. Tous deux, nous concevons et fabriquons des structures en acier qui durent et nous avons maintenant la capacité de répondre aux besoins du marché et ce, plus rapidement. »

« Ce type d'alliance est une première dans l'industrie nord-américaine », ajoute Deanne Cyr, Vice-Présidente, Ventes et Estimation de Locweld. « C'est un modèle sur lequel nous travaillons ensemble dans une perspective à long terme ; Locweld et Valmont vont transformer le marché. Notre capacité conjointe nous permettra de fournir des volumes importants. De plus, la combinaison d'approvisionnement au pays et à l'étranger apportera au client la flexibilité nécessaire pour les projets d'envergure. Aucun autre fabricant de pylônes à treillis ne fournira des délais plus rapides, ni notre niveau de service à la clientèle. »

À propos de Locweld

Depuis 1947, Locweld est un chef de file dans l'industrie de la fabrication des pylônes de tranmission en acier à treillis, apportant l'énergie essentielle pour alimenter la force et le succès des collectivités partout en Amérique du Nord. Reconnu pour son savoir-faire technique avec des solutions d'ingénierie et de conception de structures de transmission en acier à trellis, Locweld participe activement au comité ASCE 10 sur la conception des pylônes de transmission en acier (Design of Steel Transmission Towers Standards Committee of the Codes and Standards Activities Division of the Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers). Pour obtenir de plus amples renseignements, visiter locweld.com .

À propos de Valmont Utility

Valmont Utility est un leader mondial de la conception et de la fabriction de structures de transport d'électricité à partir de la source de production - qu'il s'agisse des filières classiques ou des filières renouvelables, comme l'énergie solaire ou éolienne - jusqu'au consommateur final. Important fournisseur de pylônes tubulaires de transport, de distribution, et de transmission, de composants de postes électriques et d'équipements de production d'énergie renouvelable, au sein d'un réseau de fabrication mondial, Valmont Utility excelle dans la logistique d'approvisionnement, offrant des niveaux de service, de rendement et de livraison inégalés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visiter valmontutility.com .

