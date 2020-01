Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 926?000 $ à la municipalité de La Durantaye





LA DURANTAYE, QC, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 926?655 $ a été accordée à la Municipalité de La Durantaye pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau. Le projet prévoit la mise en place d'une nouvelle chaîne de traitement de l'eau potable. La Municipalité investira plus de 460?000 $, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant 1?389?981 $.

Citations :

«?Je suis très fière de cette aide financière qui contribuera à la réalisation des travaux de mise aux normes des installations de traitement de l'eau potable, un projet attendu avec impatience à La Durantaye. J'ai la conviction que nos actions font une réelle différence dans le quotidien des familles et des gens d'ici et je continuerai de travailler pour faire avancer les dossiers qui leur tiennent à coeur.?»

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

«?La modernisation des infrastructures d'eau est un enjeu important pour notre gouvernement et nos investissements en ce sens le démontrent bien. Nous travaillons avec les municipalités, partout au Québec, pour créer des milieux de vie agréables et sécuritaires, ce qui se traduit, entre autres, par l'accès à une eau potable de qualité.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

«?Dans Chaudière-Appalaches comme dans toutes les régions du Québec, nous voulons nous assurer que les municipalités puissent offrir des services de qualité à la population. Nous sommes à l'oeuvre pour les appuyer et répondre à leurs besoins. Nos efforts concertés permettent d'optimiser les façons de faire au profit de la population.?»

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

«?La réalisation de ces travaux permettra à nos citoyens d'avoir l'assurance d'une eau potable de qualité supérieure, en conformité avec les normes gouvernementales en cette matière. Avec l'installation et l'implantation d'un système de contrôle, de gestion et de télémétrie, nos intervenants en eau potable seront avisés d'activités irrégulières sur le réseau d'aqueduc et pourront être en mesure d'apporter les correctifs rapidement. Nous remercions le gouvernement du Québec d'avoir pris en considération la situation démographique de notre municipalité et d'avoir respecté la capacité de payer de nos résidents.?»

Yvon Dumont, maire de La Durantaye

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU).

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

