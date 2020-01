Plus de 100 000 visiteurs au Village de Noël de Montréal à Atwater





MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - 2019 a vu confirmer le succès grandissant du Village de Noël de Montréal situé aux abords du Marché Atwater. Grâce à sa programmation gratuite et à son authentique marché de Noël, l'événement a attiré plus de 100 000 visiteurs en seulement douze jours d'ouverture.

100 000 personnes étaient attendues. L'objectif ambitieux a été atteint puisque ce sont finalement plus de 106 000 personnes qui ont franchi l'imposante arche à l'entrée du site pendant les douze journées d'ouverture, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'édition précédente.

Outre un véritable marché de Noël à l'européenne, des jeux d'évasion et une offre gourmande unique dont la Montréal Raclette Party, la mouture 2019 du Village de Noël de Montréal proposait toute une programmation entièrement gratuite avec la présence du père Noël, des chorales et des concerts, des lectures de contes, du cinéma en plein air, un « Royaume des Lutins » bonifié et de nombreuses animations pour petits et grands.

À épingler : la grande opération « Festin des Lutins », en clôture de l'événement le 22 décembre 2019, dans le cadre de laquelle 2 600 assiettes et 1 000 gaufres ont été offertes gratuitement au public par l'Arrondissement du Sud-Ouest, pour célébrer Noël de façon inclusive.

Ce franc succès a été rendu possible grâce à l'importante aide financière et logistique de l'Arrondissement du Sud-Ouest et à l'investissement remarquable d'une large équipe de bénévoles. Des contributions de Tourisme Montréal et du gouvernement du Québec, notamment, ont appuyé cet effort.

Citations

« Reconnaissance, fierté, ambition : ce sont les trois mots qui résonnent dans notre atelier de production en ce début d'année. Reconnaissance, tout d'abord, envers les bénévoles et envers le Sud-Ouest, qui sont ensemble la condition sine qua non d'un tel événement. Fierté, pour le travail accompli et les chiffres qui en rendent compte. Ambition, pour la suite! », a déclaré Line Basbous, directrice générale du Village de Noël de Montréal.

« Avec une programmation bonifiée d'activités gratuites et la belle vitrine offerte aux artisans locaux dans le cadre du marché de Noël, les conditions gagnantes étaient au rendez-vous pour faire de l'édition 2019, une véritable réussite. Nous sommes tout particulièrement heureux d'avoir offert les repas gratuits aux ménages du Sud-Ouest. Tous ont ainsi pu se régaler et profiter pleinement de l'esprit des Fêtes, en toute solidarité », s'est réjoui Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

À propos

Avec une structure nourrie par le bénévolat, les échanges humains et les collaborations locales ainsi qu'un mode de production basé sur le recyclage, l'achat de seconde main et les circuits courts, le Village de Noël de Montréal (OBNL) se déploie fièrement dans un environnement authentique. La mission de l'organisme est double : d'une part, recréer à Montréal l'enchantement des événements européens du temps des Fêtes, tout en mettant en valeur les traditions et les talents d'ici et, d'autre part, offrir cette magie au plus grand nombre, dans un objectif d'inclusion sociale, notamment grâce à une entrée au site et à des animations 100 % gratuites. Visitez le site web du Village de Noël de Montréal, abonnez-vous à ses médias sociaux Facebook, Instagram et Twitter et participez à la conversation avec le mot-clic #noelmtl.

Des photos de l'édition 2019 peuvent être téléchargées au www.noelmontreal.ca/presse

