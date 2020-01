Marken annonce son Centre d'excellence européen





Lancement d'un nouveau Centre de communication européen pour enrichir l'expérience des chercheurs sur le terrain

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Marken a lancé un nouveau Centre d'excellence européen pour la communication, basé à Édimbourg et conçu pour enrichir l'expérience globale de services logistiques en fournissant une communication, une surveillance et une gestion cohérentes à des milliers de sites d'essais chaque jour. Immédiatement accessible par un seul numéro de téléphone sans frais, l'équipe diversifiée et multilingue comprend les exigences des protocoles d'étude et offre un point de contact direct dans quatorze langues locales, pour la gestion proactive des expéditions, les interventions d'urgence et le soutien aux demandes de renseignements.

Le Centre de communication assure une surveillance intégrale de toutes les étapes des envois d'échantillons biologiques, depuis la réservation jusqu'à la livraison finale, grâce au système de gestion en ligne exclusif de Marken et, lorsque nécessaire, à la technologie GPS. Un soutien aux clients renforcé et une communication constante par des équipes de service clientèle dédiées offrent aux sites d'essais et aux clients un service unique pour recevoir une assistance de réservation directe et une résolution des demandes de renseignements en temps réel, de manière simple et efficace.

Leanne Boytler, directrice régionale de Marken pour le Royaume-Uni, a déclaré, à propos du nouveau Centre de communication : « Marken est fier d'être un fournisseur mondial de services logistiques qui comprend les besoins de ses clients et les anticipe activement. Le Centre d'excellence européen est un nouvel exemple des investissements que nous réalisons pour améliorer les procédures relatives aux essais cliniques, pour nos clients et leurs patients. Nous sommes heureux de continuer à offrir les solutions les plus efficaces et les plus novatrices pour aider nos clients à stimuler leur rendement et leur croissance. »

À propos de Marken

Marken est une filiale en propriété exclusive d'UPS. Marken est le seul fournisseur de services logistiques axés sur le patient qui se consacre exclusivement à l'industrie pharmaceutique et au secteur des sciences de la vie. Marken maintient sa position de leader pour les services directs aux patients et à domicile, ainsi que les expéditions d'échantillons biologiques, et propose un réseau d'entrepôts et de centres logistiques de pointe, conformes aux bonnes pratiques de fabrication, sur 54 sites à travers le monde, pour le stockage et la distribution du matériel destiné aux essais cliniques. Chaque mois, plus de 1100 collaborateurs de Marken gèrent 85 000 livraisons de produits pharmaceutiques et biologiques à toutes les plages de température, dans plus de 220 pays. Des services supplémentaires, tels que la production de kits biologiques, le sourçage de matériaux auxiliaires, le stockage et la distribution, la vérification et la qualification des voies de navigation, ainsi que les conseils en matière de PIB, de réglementation et de conformité, ajoutent à la position unique de Marken dans l'industrie pharmaceutique et logistique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732970/MARKEN_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 10:29 et diffusé par :