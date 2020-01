Avis aux médias - Signature d'un nouveau partenariat entre Anciens Combattants Canada et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard





CHARLOTTETOWN, le 14 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de la sous-ministre déléguée d'Anciens Combattants Canada, Lisa Campbell, prendra part à la signature d'un protocole d'entente entre le Ministère et l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le ministre MacAulay et la sous-ministre déléguée Campbell, ainsi que le président et recteur de l'UPEI, Alaa S. Abd-El-Aziz, Ph. D., seront à la disposition des médias et se prêteront à une séance de photos après l'annonce.

Lieu : Université de l'Île-du-Prince-Édouard

2e étage de la Faculté de l'ingénierie durable

550, avenue University

Charlottetown (Î.-P.-É.)



Date : Mercredi 15 janvier 2020



Heure : 10 h (HA)

SOURCE Anciens Combattants Canada

