Huawei rejoint HEVC Advance

BOSTON et SHENZHEN, Chine, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- HEVC Advance, un administrateur de licence indépendant, a annoncé aujourd'hui que Huawei Technologies Co., Ltd., ainsi que ses sociétés affiliées, sont devenus concédants et concessionnaires de licence du pool de brevets HEVC/H.265 de HEVC Advance. En tant que concédant de licence, tous les brevets essentiels HEVC/H.265 de Huawei seront désormais disponibles via le pool de brevets HEVC Advance. En tant que concessionnaire de licence, Huawei accède aux plus de 10 000 (à ce jour) brevets internationaux essentiels à l'implémentation de la norme codec vidéo HEVC/H.265.

« La concession de licences de brevets constitue une récompense raisonnable pour l'innovation, encourage d'autres investissements dans la recherche et le développement, et engendre des progrès continu dans l'industrie. Les pools de brevets sont l'une de nombreuses façons de concéder des licences de PI. Huawei se réjouit de travailler avec d'autres contributeurs de technologie vidéo pour fournir une concession de licence en une seule opération aux implémenteurs de brevets, tout en restant ouverte aux licences individuelles et en permettant aux implémenteurs de choisir différents modèles de concession de licence répondant à leurs propres besoins commerciaux », a déclaré Jianxin Ding, directeur de la propriété intellectuelle mondiale chez Huawei Technologies Co., Ltd. « La collaboration de Huawei avec HEVC Advance permet à son innovation en technologie des médias d'être largement utilisée dans l'industrie et offre aux consommateurs la commodité et le plaisir d'une technologie vidéo avancée, tant dans leur vie quotidienne qu'au travail. »

« Notre collaboration avec Huawei est un très bon exemple d'une concession de licences mutuellement bénéfique et consensuelle », a ajouté Peter Moller, PDG de HEVC Advance. « Huawei est l'une des plus grandes et des plus importantes sociétés de technologie au monde. Elle est un chef de file en matière d'innovation et de propriété intellectuelle et a contribué de manière significative au développement de nombreuses normes qui sont largement utilisées dans le secteur des télécommunications et des médias. Le soutien de Huawei représente un autre grand pas en avant vers notre objectif qui est d'éliminer les obstacles à la PI et de faire en sorte que tous les consommateurs et tous les participants au marché bénéficient des avantages de la technologie HEVC. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Huawei afin de promouvoir un environnement de concession de licence de brevets essentiels (SEP) sain et collaboratif en Chine et dans le reste du monde. »

