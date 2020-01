CIBC Innovation Banking offre ePACT, un réseau d'urgence en ligne, un financement en capital de croissance de 2,5 millions de dollars





CIBC Innovation Banking est heureuse d'annoncer l'octroi d'un financement en capital de croissance de 2,5 millions de dollars pour ePACT Network Ltd., basé à Vancouver. Cet emprunt complète une récente augmentation de capital de série A codirigée par Disruption Ventures et Yaletown Partners.

Lancé en 2012, ePACT est un réseau de préparation aux situations d'urgence en ligne, qui permet aux utilisateurs de créer des réseaux d'assistance, de stocker et d'échanger en toute sécurité des informations médicales et d'accéder à des outils de communication afin d'avoir une interaction et une préparation de meilleure qualité en cas d'urgence.

« ePACT a pris en charge la fastidieuse tâche de remplir des formulaires papier contenant les informations sur les urgences et la santé des familles, a simplifié le processus et l'a mis en ligne », a déclaré Kirstin Ritson, directrice de CIBC Innovation Banking à Vancouver. « Nous sommes impressionnés par leur façon de connecter les familles et les organisations afin que les informations critiques soient mieux partagées, de manière sécurisée et en temps opportun. »

« C'était formidable de travailler avec l'équipe de CIBC Innovation Banking sur ce financement supplémentaire favorisant notre développement », a déclaré Christine Sommers, PDG et cofondatrice d'ePACT. « L'équipe comprend véritablement les besoins des entreprises en croissance comme la nôtre, et nous sommes ravis de pouvoir exploiter ce capital de croissance pour notre entreprise, notre équipe et la croissance future de nos produits. »

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking fournit des conseils stratégiques, la gestion de trésorerie et le financement aux entreprises d'innovation nord-américaines à chaque étape de leur cycle commercial, de la phase de démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Avec ses bureaux situés à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et une solide approche collaborative qui s'étend à l'ensemble des services bancaires commerciaux et des marchés financiers de la CIBC aux États-Unis et au Canada.

À propos de ePACT Network Ltd.

ePACT est un réseau d'urgence en ligne hautement sécurisé destiné à connecter les organisations, les familles et les contacts d'urgence des familles (amis et parents) afin de resserrer les liens en termes d'interaction, de partage d'informations, de préparation et de soutien en cas de crises potentielles. Les familles stockent des données d'urgence critiques en ligne, puis les partagent avec des particuliers et des organisations de confiance. Les organisations se connectent à travers leur communauté, accèdent en toute sécurité aux données n'importe quand et en tout lieu et envoient des communications au jour le jour ou en cas d'urgence. Avec ePACT, les communautés réduisent les risques, améliorent l'efficacité, minimisent les impacts environnementaux et améliorent la sécurité et le soutien de tous leurs membres. ePACT offre ses services à des centaines d'organisations au Canada et aux États-Unis et est utilisé dans plus de 110 pays à travers le monde.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 10:00 et diffusé par :