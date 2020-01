Scale AI accorde 1,7 million de dollars à Plotly pour accélérer l'innovation dans la technologie de l'IA de la chaîne d'approvisionnement





MONTRÉAL, 14 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plotly Technologies, développeur de la principale plateforme de science des données pour la création d'applications analytiques, a aujourd'hui annoncé qu'ils ont reçu la contribution de $ 1.7 million de Scale AI, le centre d'innovation investissant dans le développement de l'IA et de la technologie de la chaîne d'approvisionnement au Canada. Plotly utilisera la subvention pour accélérer le développement de Dash, la plateforme de l'entreprise pour créer des applications analytiques interactives à utiliser dans des grappes multi-noeuds avec des applications logicielles qui exigent une haute disponibilité. Le prix représente un clin d'oeil prestigieux de ScaleAI, l'un des cinq super grappes d'innovation du Canada et marque l'engagement continue des deux organisations à soutenir la position du Canada en tant que plaque tournante mondiale de l'IA.



Dash, une offre à coeur ouvert, permet le développement d'applications analytiques interactives en Python ou R et est utilisé par les entreprises du monde entier pour permettre le partage d'informations et des connaissances. Dash fournit aux scientifiques des données une plateforme pour créer et mettre en place des modèles d'IA et d'apprentissage automatique dans un processus hautement reproductible et évolutif. Avec Dash, les scientifiques des données peuvent créer facilement et rapidement des interfaces utilisateurs personnalisés afin que d'autres membres de l'organisation puissent interagir directement avec des modèles et des données complexes sans avoir besoin de comprendre le code sous-jacent.

« Alors que les entreprises continuent d'investir dans l'IA, la nécessité de fournier un accès et de faciliter la compréhension des modèles et des résultats sous-jacents est cruciale pour réaliser les avantages commerciaux potentiels, en particulier dans les environnements à haute disponibilité comme la logistique de la chaîne d'approvisionnement » a déclaré Jack Parmer, P.D.G. de Plotly. « Aujourd'hui, Dash aide les entreprises à mettre en place leurs investissements afin que les équipes commerciales et les équipes de science des données travaillent en phase de verrouillage. Grâce à l'investissement supplémentaire de Scale AI, Plotly sera en mesure d'étendre rapidement ces capacités et de les rendre encore plus bénéfiques pour le développement de l'IA et de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. »

L'investissement de Scale AI soutiendra les collaborations de développement entre Plotly et plusieurs entreprises canadiennes, comme Hydro-Québec et Dex Clothing, pour développer des solutions d'analyse de la chaîne d'approvisionnements de l'IA avec Dash. Chez Hydro-Québec, par exemple, le développement se concentrera sur les applications Dash pour l'analyse prédicative, dans le but d'identifier les problèmes potentiels dans la grille, ce qui permettra des temps de réponse plus rapides et une maintenance préventive. Chez Dex Clothing, le développement de Dash se concentrera sur l'application de l'IA pour mieux gérer les prévisions d'inventaire. Rani Hawli, directeur des opérations chez Dex Clothing, explique, « Les applications Dash compatibles avec l'apprentissage automatique nous aiderons à mieux aligner les niveaux de stock sur la demande du client. Dash accélère le rythme auquel nous pouvons identifier les produits les plus vendus pour répondre aux besoins de réapprovisionnement du client. »

« La mission de l'intelligence artificielle à grande échelle est d'améliorer la productivité dans toutes les industries au Canada grâce à l'intégration de l'IA dans les chaînes d'approvisionnement et de soutenir l'émergence d'un écosystème canadien de l'IA » a déclaré Julien Billot, P.D.G. de Scale AI. « Nous sommes ravis d'investir dans ce projet avec Plotly, une entreprise qui est déjà un fournisseur établi des solutions analytiques open source et d'entreprise innovantes. L'engagement de Plotly à s'associer à des entreprises canadiennes et à d'autres organisations pour accélérer le développement des solutions d'IA, les plus avancées contribuera à rehausser le profil des entreprises québécoises et à continuer de distinguer le leadership canadien en IA. »

Conformément à sa fondation en tant que société d'entreprise à coeur ouvert, Plotly rendra cette technologie largement disponible grâce à plus de 30 modèles d'applications gratuits axés sur l'IA open source. Plotly proposera également plus que 10,000 heures de formation sur Dash aux partenaires du consortium ScaleAI. Le développement de capacités de hautes disponibilité sera disponible via l'offre Plotly's Dash Enterprise.

À propos de Scale AI ( scaleai.ca )

Scale AI est un pôle d'investissement et d'innovation qui accélère l'adoption et l'intégration rapides de l'intelligence artificielle (IA) et contribue au développement d'un écosystème d'IA canadien de classe mondiale. En tant que l'un des cinq super grappes d'innovation du Canada, soutenu par près de 120 partenaires industriels, instituts de recherche et autres joueurs du domaine de l'IA, Scale AI développe des programmes pour soutenir les projets d'investissement des entreprises qui mettent en oeuvre des applications du monde réel en IA, la montée des futurs fleurons canadiens ainsi que le développement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

À propos de Plotly

Fondée en 2013, Plotly est une société de visualisation de données axées sur la sortie de la science des données du laboratoire et dans l'entreprise. Plotly facilite la création, le déploiement et le partage d'applications Web interactives, de graphiques et de visualisations dans n'importe quel langage de programmation. Les bibliothèques de Plotly sont utilisées par des millions de personnes dans le monde et intégrées dans des applications stratégiques à travers le Fortune 500. Pour plus d'informations, visitez https://plot.ly .

Contacte de média

Danielle Toboni

dtoboni@launchsquad.com

(617) 945-1915

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 09:05 et diffusé par :