Yorbeau annonce le commencement du programme de forage 2020 à la propriété Rouyn en collaboration avec IAMGOLD





MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) («?Yorbeau?» ou la «?Société?») est heureuse d'annoncer que les forages au diamant ont commencé sur sa propriété Rouyn, en collaboration avec son associé IAMGOLD Corporation («?IAMGOLD?»). La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn de Yorbeau située au Québec, Canada.

Conformément à la convention, un premier paiement en espèces de 1?000?000 $ ainsi qu'un paiement provisoire de $500 000 ont déjà été remis par IAMGOLD à Yorbeau. Pour acquérir le droit d'exercer l'option d'achat, IAMGOLD doit faire des paiements en espèces cumulatifs de 4 millions de dollars canadiens et financer des dépenses d'exploration à hauteur de 9 millions de dollars canadiens sur 4 ans. Des forages au diamant d'au moins 20?000 mètres doivent par ailleurs être réalisés dans les deux premières années. Un total de 19 966 mètres ont déjà été forés au cours de la première année de la convention.

La propriété Rouyn se trouve à environ quatre kilomètres au sud de Rouyn-Noranda, au Québec. Ville minière de longue date, Rouyn-Noranda offre de nombreux avantages pour l'exploration minière, en particulier la stabilité politique et sociale, un accès facile et une bonne infrastructure, un personnel minier qualifié et l'une des réglementations les plus favorables au secteur minier dans le monde. La propriété Rouyn s'étend sur 12 kilomètres le long de la faille Cadillac-Larder Lake. Le gîte Astoria bénéficie déjà d'une infrastructure souterraine substantielle, notamment un puits de 515 mètres de profond et des ouvertures latérales sur plus de 5 kilomètres.

Deux foreuses ont été mobilisées et sont en opération sur la propriété alors qu'un programme 14 000 mètres est prévu. Initialement, l'emphase du programme sera sur la zone Lac Gamble avec les objectifs de convertir le potential d'exploration en ressources minérales et aussi de tester l'extension possible de la zone vers l'ouest. La zone Lac Gamble demeure en effet toujours ouverte vers l'ouest, tel qu'indiqué lors du programme de forage 2019 (communiqué du 31 juillet, 2019).

Le président de la Société, Gérald Riverin, a déclaré : «?Nous sommes enchantés de revoir des foreuses en action sur la propriété Rouyn et de travailler de nouveau avec l'équipe IAMGOLD. La reprise des travaux avec de nouveaux forages reflète assurément la confiance de notre partenaire IAMGOLD dans le projet Rouyn. Le programme de forage a été établi par IAMGOLD en étroite collaboration avec le personnel de Yorbeau et nous attendons avec enthousiasme les prochains résultats.?»

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Gérald Riverin, Ph D., P. Géo. Il est une personne qualifiée (au sens du Règlement 43-101) et a révisé et approuvé le contenu de ce communiqué.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives - Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les paiements en espèces devant être faits par IAMGOLD et les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui font intervenir des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

