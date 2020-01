Le groupe Douglas Von Irvin's Carnival lancera son premier vidéo-clip intitulé Cave Man Rock le 14 janvier 2020





LOS ANGELES, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le groupe de garage pop théâtral Douglas Von Irvin's Carnival publiera le vidéo-clip de leur premier single Cave Man Rock le 13 janvier 2020. La chanson sera disponible en téléchargement et en streaming sur Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon et d'autres plateformes numériques à partir du 14 janvier 2020. Le disque a été produit par Matt Starr (Ace Frehley, Mr Big) et inclut des performances de Walter Ino (Eagles of Death Metal), Starr et d'autres artistes. Le single a été mixé avec l'ingénieur du son Smiley Sean (A Perfect Circle, Motley Crue).

« On s'est bien amusé en faisant ce disque et j'ai hâte que tout le monde puisse l'écouter », a déclaré Starr. « Les chansons sont géniales et nous avons donné à l'album une vraie touche théâtrale qui a rendu l'enregistrement et le mixage très amusants », ajoute-t-il.

DVIC a été formé fin 2018 lorsque Douglas Von Irvin et Dave Pryce, alias Dr Prycenstein, se sont rencontrés à Las Vegas. Les deux artistes partageaient la vision de créer des chansons de garage rock amusantes et cinématographiques qui seraient bien adaptées pour des mises en scène, mais aussi pour des placements à la télévision ou dans des films.

« Après notre rencontre, Doug m'avait dit qu'il avait écrit des chansons. Après les avoir écoutées, j'ai tout de suite réalisé qu'il fallait faire quelque chose ensemble. Chaque chanson était tellement amusante et pleine d'imagination », a rappelé Pryce.

Von Irvin et Pryce ont alors tendu la main au producteur Matt Starr et l'équipe avait commencé à écrire des chansons pour le prochain album.

« Nous avons réalisé un vrai travail d'équipe entre Dave, Matt et moi », a déclaré Douglas. « Nous avons passé en revue tous les aspects de chaque chanson en nous assurant qu'elle était aussi intense que possible. Ce n'était pas un projet d'égos, mais de pure créativité. Pour moi, ce fut une expérience aussi amusante qu'innovante », ajoute-t-il.

L'enregistrement avait commencé avec l'ingénieur du son Marcel Miranda au printemps 2019 dans les studios d'Infinite Spin Records à Van Nuys, dans l'État de Californie. Le studio appartenait auparavant au batteur Simon Phillips et avait accueilli une longue liste de clients dont Toto, Alan Parsons, Billy Ray Cyrus, Joe Satriani, Limp Bizkit, entre autres.

Parmi les autres titres qui suivront figurent Vampire Lovers, qui sortira le jour de la Saint-Valentin, puis Punk Rock Heart, Ultraman et Monster Pool Party.

La sortie du vidéo-clip sera marquée par un concert à Los Angeles à la Viper Room à West Hollywood, dans l'État de Californie, le 13 janvier 2020. Pour compléter le groupe, le batteur Stephen Mills (Gene Loves Jezebel) et le claviériste Sven Martin (Jonathan Davis, Liz Phair) seront au rendez-vous.

La vidéo a été réalisée par Matt Starr en collaboration avec Industrialism Films (Winery Dogs, Tom Keifer).

Pour plus d'informations sur le groupe Douglas Von Irvin's Carnival, rendez-vous sur www.dvicband.com.

Contact média :

Malcolm Allan, Talent MWFA

malcolmwfallan@gmail.com

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 08:20 et diffusé par :