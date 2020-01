PETCUREAN À LA RESCOUSSE : VOICI LE CONCOURS SPÉCIFIQUE AU QUÉBEC « UPLIFT THE UNDERDOG: ÉDITION CHATS » POUR L'ANNÉE 2020





Dans le cadre de la mission continue de l'entreprise de placer les animaux avant tout, Petcurean, une entreprise spécialisée dans la fabrication de nourriture de première qualité pour les chats et les chiens, est fière d'annoncer le retour du concours « Uplift the Underdog : Édition Chats ». L'objectif de cette campagne est de faire la lumière sur les milliers de chats dans le besoin qui sont souvent oubliés lors d'adoptions en raison de leur santé, leur âge, leur comportement ou d'autres problèmes ? les laissés-pour-compte. À compter d'aujourd'hui jusqu'au 2 février 2020, Petcurean invite les groupes de sauvetage d'animaux, les refuges et les supporteurs de partout au Québec à participer et à aider ces chats dans le besoin à trouver un foyer affectueux pour le reste de leur vie.

Veuillez noter que ce concours est uniquement réservé aux groupes de sauvetage et aux refuges du Québec. Une autre campagne distincte en anglais se déroulera dans le reste du Canada et aux États-Unis.

Selon Humane Canada, approximativement 81 000 chats ont été accueillis dans des refuges canadiens en 2018 et environ 62 pour cent des chats dans les refuges ont fini par être adoptés. Lorsque vous prenez en considération que ces nombres n'incluent pas les milliers d'organisations et groupes de sauvetage d'animaux non-membres, le nombre de chats désespérément dans le besoin devient beaucoup plus évident.

« Chaque jour, des centaines de chats sont accueillis dans des refuges partout au Québec et malheureusement, beaucoup d'entre eux finiront par être euthanasiés, car ils sont perçus comme étant « trop difficiles à adopter » en raison de leur âge, leur santé ou un autre type d'imperfection perçue », dit Christine Mallier, directrice des relations publiques et communautaires chez Petcurean. « Si seulement un chat pouvait trouver une famille pour la vie grâce au concours Uplift the Underdog : Éditions Chats, nous considérerons cette campagne comme une réussite. En travaillant ensemble et en faisant tous de notre mieux, nous croyons sincèrement que nous avons le pouvoir d'aider ces chats, avec leurs grands coeurs et leurs belles âmes, à trouver un foyer aimant pour le reste de leurs jours ».

À compter d'aujourd'hui jusqu'au 2 février 2020, les groupes de sauvetage d'animaux et les refuges au Québec sont invités à visiter le www.uplifttheunderdogQC.com pour soumettre l'information sur leurs chats les plus négligés, mais adoptables sur toute la ligne. Quatre finalistes seront choisis parmi les chats proposés. À compter du 12 février 2020, les Québécois et les Québécoises seront invités à en apprendre davantage sur les finalistes au www.facebook.com/petcurean et voteront pour leur chat préféré. La période de vote du public continuera jusqu'au 24 février 2020 à 18 h HNP. Le gagnant sera annoncé le 25 février 2020.

Les quatre refuges des finalistes au Québec recevront un don de 2000 repas de nourriture pour chats pour appuyer l'important travail qu'ils font pour aider les animaux dans leur communauté. Petcurean paiera également les frais d'adoption de tous les quatre finalistes et s'ils sont adoptés, ils recevront un approvisionnement d'un an en nourriture pour apporter avec eux dans leur nouvelle maison. Le chat qui reçoit le plus de votes recevra un approvisionnement de trois ans en nourriture de Petcurean.

Pour de plus amples renseignements sur le concours « Uplift he Underdog: Éditions Chats » de Petcurean, visitez le www.uplifttheunderdogQC.com. Des restrictions d'admissibilité sont applicables. Veuillez noter que ce concours est uniquement réservé aux groupes de sauvetage et aux refuges du Québec. Une autre campagne distincte et en anglais se déroulera dans le reste du Canada et aux États-Unis.

À propos de Petcurean

Petcurean est une entreprise fièrement canadienne qui conçoit des recettes de première qualité pour les animaux de compagnie ; GO! SOLUTIONSMC, NOW FRESHMD, GATHERMC et les gâteries SPIKEMC. GO! SOLUTIONSMC fourni des solutions pour les besoins alimentaires uniques de votre animal de compagnie ; NOW FRESHMD offre des recettes de nourriture sèche et humide composées de viande 100 % fraîche ; GATHERMD est fabriquée avec des ingrédients certifiés et biologiques provenant d'une production durable et SPIKEMD vous permet de récompenser votre animal avec des gâteries faites d'ingrédients entièrement naturels. La nourriture pour animaux Petcurean est vendue exclusivement dans les boutiques spécialisées pour animaux au Canada, aux États-Unis et dans plus de 30 autres pays. Chez Petcurean, les animaux de compagnie sont notre priorité, et ce, pour chaque décision prise et chaque recette créée. Pour plus d'information, visitez le site www.petcurean.com.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 08:05 et diffusé par :