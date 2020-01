La Starlight Hybrid Global Real Assets Trust annonce ses distributions en espèces 2020





Starlight Investments Capital LP (« Starlight Capital »), au nom de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust (la « Fiducie »), a annoncé aujourd'hui les distributions mensuelles 2020 pour la Fiducie. Les porteurs de parts inscrits recevront des distributions en espèces « par part » selon le calendrier ci-dessous :

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust, série A (NEO:SCHG) et série C (non cotée)

Taux de distribution Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement 0,0433 $ 30 janv. 20 31 janv. 20 14-févr. 20 0,0433 $ 27 févr. 20 28 févr. 20 13 mars 20 0,0433 $ 30 mars 20 31 mars 20 15 avr. 20 0,0433 $ 29 avr. 20 30 avr. 20 15 mai 20 0,0433 $ 28 mai 20 29 mai 20 15 juin 20 0,0433 $ 29 juin 20 30 juin 20 15 juil. 20 0,0433 $ 30 juil. 20 31 juil. 20 14 août 20 0,0433 $ 28 août 20 31 août 20 15 sept. 20 0,0433 $ 29 sept. 20 30 sept. 20 15 oct. 20 0,0433 $ 29 oct. 20 30 oct. 20 13 nov. 20 0,0433 $ 27 nov. 20 30 nov. 20 15 déc. 20 0,0433 $ 30 déc. 20 31 déc. 20 15 janv. 21

Starlight Hybrid Global Real Assets Trust, série B (non cotée) et série F (non cotée)

Taux de distribution Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement 0,0433 $ 30 janv. 20 31 janv. 20 14-févr. 20 0,0433 $ 27 févr. 20 28 févr. 20 13 mars 20 0,0433 $ 30 mars 20 31 mars 20 15 avr. 20 0,0433 $ 29 avr. 20 30 avr. 20 15 mai 20 0,0433 $ 28 mai 20 29 mai 20 15 juin 20 0,0433 $ 29 juin 20 30 juin 20 15 juil. 20

* Les parts de série B et les parts de série F seront redésignées en parts de série C ou, au gré du porteur, en parts de série A, le 30 juin 2020. Chaque part de série B et chaque part de série F sera redésignée en un nombre de parts de série C ou de parts de série A, selon le cas, ayant une valeur liquidative correspondant à la valeur liquidative de la part de série B ou de la part de série F, respectivement. Toute fraction de part sera arrondie au nombre entier inférieur le plus proche de parts de série C ou de parts de série A, selon le cas.

La composition fiscale des distributions de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust sera déterminée sur une base annuelle et ne sera disponible qu'après la fin de l'année fiscale de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust.

Au sujet de la Starlight Hybrid Global Real Assets Trust

L'objectif de placement de la Fiducie est d'offrir aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles stables et une appréciation du capital à long terme grâce à une exposition à des actifs réels de qualité institutionnelle dans les secteurs de l'immobilier mondial et des infrastructures mondiales.

Au sujet de Starlight Capital et de Starlight Investments

Starlight Starlight Capital est un gestionnaire d'actifs indépendant offrant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des produits structurés. Notre objectif est de maximiser les rendements ajustés selon le risque pour le compte des investisseurs grâce à une méthode rigoureuse de placements ciblés axés sur les entreprises. Starlight Capital est une filiale en propriété exclusive de Starlight Investments. Starlight Investments est une société privée à service complet de placements immobiliers et de gestion d'actifs. L'entreprise gère plus de 12,0 milliards $ d'actifs pour le compte de coentreprises institutionnelles, de FPI cotées en bourse, de fonds à capital fixe et de fonds de placement et elle est dirigée par une équipe chevronnée composée de plus de 200 professionnels. Veuillez visiter le site www.starlightcapital.com et communiquez avec nous sur LinkedIn.

