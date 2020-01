Tecsys lance des analyses avancées pour la chaîne d'approvisionnement avec Power BI de Microsoft





NEW YORK, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, a choisi Microsoft et exploitera Power BI de Microsoft; cet outil soutiendra les analyses de gestion des commandes de détail de l'informatique en nuage de l'entreprise pour rendre possible une vente au détail intelligente. Power BI est une suite nuagique d'outils d'analyse commerciale qui permet aux détaillants, et aux entreprises qui vendent des biens de consommation du monde entier, d'avoir de meilleures informations sur leurs clients, de donner à leurs employés des outils et plateformes modernes, d'utiliser une chaîne d'approvisionnement intelligente et finalement réinventer leurs entreprises.

Grâce à cela, le logiciel de vente au détail de Tecsys exploite Power BI pour équiper les clients d'indicateurs clés de performance sur mesure pour une gestion de distribution des commandes perfectionnée. Des rapports personnalisés aident les utilisateurs à identifier les goulets d'étranglement dans la gestion des commandes, à quantifier les procédures d'optimisation et les possibilités de satisfaire les clients, et à analyser le rendement financier des canaux de distribution. L'outil d'information de gestion nouvellement intégré sera dévoilé au NRF Retail's Big Show qui se déroulera de 12 au 14 janvier 2020 à New York.

Les détaillants exploitent le logiciel Tecsys sur Microsoft Azure pour permettre le commerce de détail omnicanal. La nouvelle solution Power BI leur permettra de mieux interagir dynamiquement avec leurs données tout en étant soutenus à la fois par la meilleure expertise de la chaîne d'approvisionnement et par la meilleure expertise de l'informatique en nuage.

« Les marchands de notre réseau mondial sont mieux équipés pour élargir leurs opérations omnicanales car les données leur permettent de voir comment se comportent leurs canaux de vente et d'optimiser leurs processus de gestion des commandes », explique Mme Sarah McMullin, directrice produits à Tecsys. « Cette nouvelle caractéristique d'intelligence d'affaires nous a permis de déverrouiller de précieuses données sur les commandes pour tous nos clients, de leur donner accès aux meilleurs indicateurs de performance de gestion répartie des commandes avec la visualisation des tendances et des séries chronologiques, dans le cadre de leur abonnement SaaS. »

Les détaillants qui exploitent la plateforme Tecsys auront aussi la possibilité de se connecter directement aux données de base pour autoriser les équipes internes de science des données à effectuer une analyse approfondie.

« Nous sommes fiers que Tecsys démontre, au salon de la NRF, comment la technologie est appliquée pour aider les détaillants à compétitionner et à réussir, » a affirmé M. Greg Jones, directeur stratégie commerciale de vente au détail mondiale de Microsoft. « Le secteur de la vente au détail se transforme, et nos partenaires sont d'une importance capitale pour nous aider à relever les défis les plus importants des détaillants et à découvrir d'importantes nouvelles possibilités pour réinventer la vente au détail. »

Tecsys sera aussi présente au NRF Retail's Big Show, kiosque 744.v Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez www.tecsys.com .

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financières et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

